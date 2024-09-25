أخبار الأهلي اليوم | رسالة الرئيس بعد صدمة الكأس، وحسم مصير ماتياس يايسله

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 25 سبتمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 25 سبتمبر 2024.

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خسارة الأهلي وخروجه من كأس الملك جعل الجميع يتوقع موسمًا سلبيًا له

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الأهلي خرج من دور الـ32 لكأس الملك

غضب جماهيري كبير ضد المدرب الألماني الشاب..

اللاعب توهج في انتصار الاتحاد على العين..

ملامح من عبور الاتحاد لدور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب العين..

GOAL

كل ما تريد معرفته عن كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025، جدول المباريات والقنوات الناقلة ونظام البطولة وأكثر من ذلك..

حالة غضب كبيرة بين الجماهير الأهلاوية..

يعيش بداية جيدة مع الأهلي

ما يحدث في الأهلي يثير دهشة الجميع..