الأهلي يقول كلمته .. حسم مصير ماتياس يايسله بعد نكسة كأس الملك المفاجئة

غضب جماهيري كبير ضد المدرب الألماني الشاب..

حسم النادي الأهلي السعودي، "مصير" الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم؛ بعد كارثة كأس خادم الحرمين الشريفين.

الأهلي ودع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025، من دور الـ32؛ بعد الخسارة (1-2) مساء يوم الإثنين الماضي، أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجندل.

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الرياضية"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، تجديد إدارة النادي الأهلي، "الثقة" في يايسله، مدربًا للفريق الأول لكرة القدم.

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الصحيفة كشفت عن أن مسؤولي الراقي، لا يفكرون في "إقالة" المدير الفني الألماني الشاب، خلال الفترة الحالية؛ حتى بعد الخسارة المفاجئة أمام الجندل.

وعلى جانب آخر.. أشارت الصحيفة إلى عقد ماتياس يايسله، "اجتماعًا" مع لاعبي فريقه، قبل الحصة التدريبية المقررة اليوم الأربعاء؛ للحديث عن هزيمة الجندل المفاجئة، والعمل على تصحيح الأخطاء استعدادًا للمباريات القادمة.

جدير بالذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة القادسية، مساء يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.