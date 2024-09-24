"بعد 24 ساعة من كارثة الكأس" .. خالد العيسى يوجه أول رسالة لجماهير الأهلي ويقدم هذا الوعد!

حالة غضب كبيرة بين الجماهير الأهلاوية..

وجّه خالد العيسى، رئيس مجلس إدارة شركة النادي الأهلي السعودي "غير الربحية"، رسالة إلى جماهير الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد 24 ساعة من كارثة كأس خادم الحرمين الشريفين.

الأهلي ودع كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025، من دور الـ32؛ بعد السقوط الكارثي أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجندل، بهدف مقابل اثنين.

العيسى كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء: "جماهيرنا الحبيبة.. أقدر مدى استياءكم، وتأكدوا أننا كفريق عمل، جزء منكم".

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وكشف رئيس شركة الأهلي "غير الربحية"، عن أن مسؤولي النادي يعملون حاليًا؛ من أجل إرضاء الجماهير وتلبية طموحاتهم، خلال الأيام القادمة.

ولم يذكر خالد العيسى، القرارات التي سيتم اتخاذها لإرضاء الجماهير؛ كما تجاهل الحديث عن مستقبل الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

جدير بالذكر أن الأهلي، خسر لقب كأس السوبر السعودي، مطلع الموسم الرياضي الحالي 2024-2025، بعد السقوط أمام الهلال في دور نصف النهائي، قبل أن يكتفي بانتصارين مقابل هزيمة وتعادل، في أول 4 جولات بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.