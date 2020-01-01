أخبار الهلال اليوم | شروط إدواردو للتجديد، ووصول الأجانب للرياض
رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.
جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الثلاثاء 23 يونيو 2020 ...
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الهلال يُمدد إعارة المفرج والدوسري
وافقت إدارة الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل على تمديد إعارة الثنائي متعب المفرج ومحمد الدوسري حتى نهاية الموسم الجاري.
وتنتهي عقود إعارة اللاعبين إلى الشباب والرائد بنهاية يونيو الجاري لكن الهلال وافق على تمديدهما حتى نهاية الموسم بسبب توقف النشاط الكروي إثر جائحة فيروس كورونا.
تويتر الهلال يرصد عودة الأجانب إلى الرياض
رصدت حسابات الهلال على السوشيال ميديا خاصة سناب شات وتويتر عودة اللاعبين الأجانب إلى الرياض تمهيدًا لبدء التدريبات الجماعية استعدادًا لاستئناف الدوري السعودي.
🤳🏻 #سناب_الهلال يرصد وصول اللاعبين الأجانب 💙🤩— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) June 23, 2020
للمشاهدة 👇🏻https://t.co/sxQaxPbZWz#الهلال pic.twitter.com/fyGdDWLyni
🤩 راجعين يا هوى راجعين 💙🎶#الهلال pic.twitter.com/O0CuZCEBj6— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) June 23, 2020
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خاص | كواليس تمديد عقد إدواردو .. شرط غريب وخطوة واحدة على التجديد
نجح مسؤولو نادي الهلال السعودي في إقناع البرازيلي كارلوس إدواردو؛ لاعب وسط الفريق، بتمديد عقده حتى نهاية الموسم الجاري، في ظل الاستقرار على عودة النشاط الرياضي بالمملكة. التفاصيل هنا