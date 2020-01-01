صدمة جديدة للهلال من جامعة الملك سعود

الغموض مازال يُحيط بمستقبل محيط الرعب

تلقى نادي الهلال السعودي صدمة جديدة من جامعة الملك سعود بالرياض، بعد الصدمة الأولى التي تمثلت بخسارته مناقصة ملعب الجامعة أمام شركة الوسائل الرياضية في بداية يونيو الجاري.

الهلال يلعب على "محيط الرعب" منذ عام 2017 بعدما قادم باستئجاره من شركة صلة الرياضية التي فازت بحقوق استثمار واستئجار الملعب في المانقصة الأخيرة من جانب جامعة الملك سعود.

وقد تقدم بعرض لاستثمار واستئجار الملعب لمدة 7 سنوات في المناقصة التي جرت هذا الشهر، لكنه خسرها لصالح شركة الوسائل السعودية صاحبة العرض الأفضل ماليًا.

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صحيفة الرياض السعودية كشفت في نسختها الصادرة صباح اليوم الثلاثاء أن جامعة الملك سعود رفضت منح الهلال وشركة صلة أي تعويض عن الفترة التي توقف بها النشاط الرياضي في البلاد نتيجة أزمة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وأكد الجامعة أن العقد القديم سينتهي في موعده بنهاية سبتمبر القادم، وهو ما سيسمح للهلال بلعب مبارياته البيتية المتبقية في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكذلك مواجهة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على الملعب ومن ثم سيبدأ العقد الجديد.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد تحدثت عن إمكانية تمديد العقد الجاري حتى يونيو 2021 تعويضًا للهلال عن عدم استفادته من الملعب خلال فترة توقف الدوري السعودي.

يُشار إلى أن عدة مصادر تحدثت عن أن خطة الوسائل للاستفادة من الملعب تعتمد على منح 60% للمباريات تحت مظلة وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم أو لنادٍ واحد أو ناديين، فيما 20% ستكون لفعاليات وزارة الترفيه و20% للمناسبات الخاصة التي ستقام تحت مظلة الشركة.