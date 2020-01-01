3 من 8 .. اقتراح الاتحاد السعودي للأندية بشأن الحكام الأجانب

الاتحاد السعودي يمضي قدمًا في الإجراءات اللازمة لعودة الدوري

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يدرس حاليًا اقتراح يخص الحكام الأجانب وإدارتهم للمباريات المتبقية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، والذي سيُستأنف في الرابع من أغسطس القادم.

وأدار الحكام الأجانب ما يزيد عن 90% من مباريات الدوري السعودي للموسم الجاري قبل توقفه في مارس الماضي، ولكن ظروف الطيران الصعبة حاليًا بسبب أزمة فيروس كورونا وكذلك انشغال الحكام الأوروبيين بإدارة المباريات في بلادهم عقب عودة النشاط الكروي يجعل تواجدهم في الدوري السعودي صعبًا للغاية.

المزيد من الفرق

اقرأ أيضًا | صدمة جديدة للهلال من جامعة الملك سعود

الرياضية كشفت النقاب عن دراسة الاتحاد السعودي لاقتراح يُتيح لكل نادٍ اختيار ثلاث مباريات من الثمانية المتبقية له يحق له خلالها الاستعانة بحكام أجانب، على أن تُسند بقية المباريات للحكام السعوديين.

وأضافت الصحيفة نقلًا عن مصادرها في الاتحاد السعودي أنه تم الاتفاق على اعتماد التحكيم الأجنبي لمباراتي نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ، حيث سيلعب الهلال ضد أبها و الأهلي أمام النصر ، بجانب المباراة النهائية للبطولة.