عبدالعزيز المريسل : النصر طلب مواجهة الهلال على ملعبه بطلب من نور الدين أمرابط

أكد الإعلامي عبر العزيز المريسل بحسب مصادره رغبة نادي النصر في خوض المباراة المُقبلة له في بطولة الدوري السعودي للمحترفين أمام نادي الهلال على ملعب جامعة الملك سعود ملعب الفريق المنافس.

وتترقب الجماهير السعودية مباراة الهلال ضد النصر، المقرر إقامتها مع استئناف بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في شهر أغسطس المقبل.

وقال المريسل في برنامج "الحصاد الرياضي" بحسب مصادره أن النصر سيطلب خطاب رسمي بإقامة مباراة الهلال والنصر القادمة على ملعب الجامعة لكن في حال رفض الهلال سيطلب من وزارة الرياضة ان تقام المباراة على ملعب نادي النصر.

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وأكد المريسل أن عقد الفريق الهلال مع إدارة ملعب جامعة الملك سعود مازال ساريًا، ومن الممكن أن يخوض الفريقين مباراة ديربي الرياض على هذا الملعب.

المريسل لم يتوقف عند هذا التصريح، بل أكد أن اللاعب المغربي نور الدين أمرابط لاعب الفريق النصراوي تحدث مع المدير الفني روي فيتوريا بان أرضية ملعب الجامعة أفضل من أرضية الملز.

وأضاف أن اللاعب نقل للمدرب رغبته أن يُخاطب الإدارة لكي يلعبوا المباراة على ملعب الهلال، وفيتوريا نقل هذا الكلام للإدارة واقتنعت الإدارة بهذه الفكرة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الأول في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، من الفوز في 15 مباراة والتعادل في 6 لقاءات والخسارة في لقاء واحد.

على الجانب الآخر، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 45 نقطة، من الفوز في 13 مباراة والتعادل في 6 لقاءات والخسارة في 3 لقاءات.