خاص | كواليس تمديد عقد إدواردو .. شرط غريب وخطوة واحدة على التجديد

إلى أين وصل الهلال مع المحترف البرازيلي في مفاوضات التجديد؟

نجح مسؤولو نادي الهلال السعودي في إقناع البرازيلي كارلوس إدواردو؛ لاعب وسط الفريق، بتمديد عقده حتى نهاية الموسم الجاري، في ظل الاستقرار على عودة النشاط الرياضي بالمملكة.

البرازيلي كان من المفترض أن ينتهي عقده في يونيو الجاري، في ظل دخوله الفترة الحرة وعدم تجديد عقده بعد إلا أن ظروف تأجيل الدوري، جعلت مسؤولي الزعيم يفاوضونه للتمديد.

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ومن المقرر أن تعود مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للانطلاق من جديد في الرابع من أغسطس المقبل، بعدما عادت الأندية للتدريبات أمس الأحد.

وعلم "جول GOAL" من مصادره الخاصة أن إدواردو وافق على تمديد عقده مع الأزرق حتى سبتمبر المقبل، لكن اشترط الحصول على ضمانات في حال تعرضه للإصابة، نظرًا لرغبته في خوض تجربة جديدة بنهاية الموسم، وتعرضه للإصابة سيؤثر على حظوظه.

مصادرنا أوضحت كذلك أن مجلس الهلال تطرق مع البرازيلي للحديث عن تجديد عقده لمدة عامين مقبلين بعدما وافق على التمديد، لكنه اشترط أن يجدد لمدة ثلاث سنوات، بجانب الحصول على 3 ملايين يورو سنويًا، ولا تزال المفاوضات جارية ولم تسفر عن أي شيء.

يذكر أن صاحب الـ30 عامًا شارك الموسم الجاري في 25 مباراة بمختلف البطولات مع الزعيم، سجل خلالها 14 هدفًا وصنع هدف وحيد، ويعد هو الهداف الأجنبي التاريخي للأزرق في كافة البطولات بإحرازه 74 هدفًا.