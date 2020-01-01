أخبار الاتحاد اليوم | كاريلي يتهرب من الخسارة، والأحمدي لا يعلم السبب

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 10 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد في مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الإثنين 10 أغسطس 2020 ...

الأندية تحسم قرار "التغييرات الخمسة" في الموسم القادم من الدوري السعودي

هل سيستمر العمل بنظام التغييرات الخمسة في الدوري السعودي الموسم القادم؟ الأمر بيد الأندية. التفاصيل هنا

فيديو | كاريلي: أديت ما عليّ وخسرنا الديربي بأخطاء اللاعبين

فابيو كاريلي المدير الفني للاتحاد يتحدث بعد السقوط أمام الأهلي في ديربي جدة. التفاصيل هنا

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فيديو | المالكي: الأهلي استغل النقص العددي وأحرز الهدف الأول

عبد الإله المالكي يُفسر أسباب الخسارة في ديربي جدة. التفاصيل هنا

فيديو | الأحمدي: لا أعلم سبب خسارتنا ديربي جدة

كريم الأحمدي يتحدث عقب الخسارة أمام الأهلي في الدوري السعودي مساء أمس. التفاصيل هنا