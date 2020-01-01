فيديو | المالكي: الأهلي استغل النقص العددي وأحرز الهدف الأول

المالكي يعبر عن حزنه بسبب خسارة ديربي جدة.

أكد عبد الإله المالكي، لاعب نادي الاتحاد، على أن فريقه بدأ مباراة ديربي جدة بشكل جيد، قبل تسجيل الأهلي للهدف الأول، ولكن الأخير استغل النقص العددي واستطاع أن يتقدم في النتيجة.

الأهلي حقق الفوز على الاتحاد بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة 24 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

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المالكي قال خلال تصريحات تليفزيونية عقب الديربي: "بدأنا مباراة جيدة، وهدف الأهلي جاء وكنا نعاني من النقص العددي، لأن حمدان الشمراني كان يتلقى العلاج، ولو كنا كاملين العدد ما كان الأهلي يسجل هدفًا".

عبد الإله المالكي تابع: "علينا أن نحسن من أنفسنا، ونحن كلاعبين علينا تحمل المسؤولية أكثر، وأن نُسعد الجماهير لأنهم يستحقون أكثر من ذلك".

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لاعب الأهلي واصل: "لا ينقصنا شيء، قد نعاني من فقدان التركيز في المباريات، ولا يوجد لدينا أعذار لتلقي الخسارة، الأهلي قدم مباراة جيدة واستحق الفوز".

واختتم المالكي تصريحاته قائلًا: "كل الظروف ضدنا وكلاعبين علينا تحمل المسؤولية من الآن، وأن نقدم كل ما لدينا وإن شاء الله لن نضيع تعبنا في الموسم".

المالكي نجح في تسجيل هدف التعادل للاتحاد، قبل تسجيل عمر السومة الهدف الثاني له وللأهلي في ديربي جدة، ليحسم اللقاء لحساب فريقه.