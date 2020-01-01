فيديو | الأحمدي: لا أعلم سبب خسارتنا ديربي جدة

كريم الأحمدي يتحدث عن خسارة الاتحاد لديربي جدة أمام الأهلي.

عبر المغربي كريم الأحمدي، لاعب وسط فريق نادي الاتحاد، عن حزنه بعد خسارة فريقه أمام الأهلي، في مباراة ديربي جدة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد.

الأهلي حقق الفوز على الاتحاد بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة 24 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

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الأحمدي قال خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "حدث في مباراة ديربي جدة مثلما حدث معنا في مباراة أبها، لعبنا بشكل جيد والنتيجة وصلت إلى التعادل، وهو الأمر الذي منحنا ثقة بالنفس، ولكن وقعنا في أخطاء بوقت صعب كلفتنا المباراة".

اللاعب المغربي تابع: "لا أعلم سبب تكرار الأخطاء، تحدثنا مع بعضنا البعض بسبب هذا الأمر، وكان من الممكن أن ننهي مباراة الأهلي بالتعادل بهدف لمثله بكل سهولة، قبل مواجهة الاتفاق، ولكن لا أعلم ما الذي حدث".

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واختتم كريم الأحمدي تصريحاته قائلًا: "علينا اللعب في المباريات القادمة برجولة، وأن نحقق الفوز فيها من أجل تحسين وضعية الفريق".

الاتحاد يعاني في ترتيب فرق الدوري السعودي، حيث يحتل المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن مراكز الهبوط.