أخبار الهلال اليوم | مدرب البرازيل يطمئن نيمار .. ونجم الزعيم يدفع ثمن الكلاسيكو!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم السبت 28 سبتمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم السبت 28 سبتمبر 2024..

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أكد دوريفال جونيور مدرب المنتخب البرازيلي، على رغبته في انتظار عودة نيمار إلى أفضل حالاته البدنية على الإطلاق قبل الاعتماد عليه مع السيليساو.

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أعلن الإعلامي الشهير عبد العزيز المريسل اعتزاله العمل الإعلامي في حالة خاصة فقط بعد تحدي خاضه مع نظيره عبد العزيز الهشبول.

تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..

انطلق الدوري السعودي 2024-2025 يوم 22 أغسطس 2024 وبدأت المنافسات المرتقبة على مستوى العالم بين كبار الأندية السعودية.

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الكشف عن المزيد من التفاصيل حول بطولة كأس العالم للأندية 2025 بـ"نظامها الجديد"، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، في الصيف المقبل.

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يبدو أن أحد محترفي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، لا يزال يدفع ثمن كلاسيكو المملكة الأخير، أمام عملاق جدة الاتحاد.

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الخلود والهلال في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والتعليق وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت

تستعد رابطة الدوري السعودي للمحترفين، نحو الإعلان عن مواعيد مباريات الجولة التاسعة من دوري روشن، في (أسبوع الديربيات) الذي يحتضن قمة النصر والهلال، والاتحاد أمام الأهلي، والقادسية ضد الاتفاق.

فسر الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، قرار الحكم السويسري ساندرو سشاير، الذي أدار مباراة القمة بين الهلال والاتحاد، برفض طرد نجولو كانتي، لاعب وسط العميد، بشكل غريب، مؤكدًا أن الحكم تعمد عدم توجيه بطاقة صفراء ثانية للنجم الفرنسي.