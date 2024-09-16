أخبار الهلال اليوم | قائد الرابطة السابق يتوعد جماهير الاتحاد .. وتحذير من خطأ سعود عبدالحميد!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024.

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قائد رابطة الهلال السابق لجماهير الاتحاد: الوعد السبت!

وجه محمد عفيفي، قائد رابطة الهلال السابق، ردًا ناريًا على هتافات الجماهير الاتحادية "هاتوا الهلالي"، عقب اكتساح الوحدة بنتيجة (7-1)، في مباراة الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

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ونشر عفيفي مقطعًا عبر حسابه على منصة (سناب شات)، وجه خلالها رسالة طريفة للاتحاد، قائلًا "تستقوى على الوحدة؟ الوعد السبت في كلاسيكو الغضب، أنتم 9 نقاط ونحن 9 نقاط".

وتقام مباراة الهلال والاتحاد، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، مساء السبت المُقبل، في قمة الجولة الرابعة من دوري روشن، حيث يتزعم الاتحاد الصدارة، بفارق الأهداف عن الهلال، فيما يحافظ الفريقان على العلامة الكاملة.

الهلال يصل الدوحة .. ومفاجأة متعب الحربي!

وصلت بعثة الهلال إلى العاصمة القطرية الدوحة، في إطار الاستعداد لمواجهة الريان، على ملعب أحمد بن علي، مساء الغد (الثلاثاء)، في إطار الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

من ناحية أخرى، واصل متعب الحربي، الظهير الأيسر الجديد للهلال، برنامجه العلاجي والتأهيلي، فيما أوضح أخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل، ثامر الشهراني، أن الحربي يجري تدريبًا خاصًا مع المعد البدني نونو في تمرين لياقي، يتضمن الجري في الملعب، من أجل رفع الجاهزية بشكل أفضل، قبل الدخول الكامل مع المجموعة بعد مباراة الريان القطري.

منح الفوز الساحق على الوحدة بنتيجة 7-1 مساء أمس مشجعي الاتحاد جرعة هائلة من الثقة قبل المواجهة المرتقبة في الجولة القادمة من دوري روشن السعودي أمام الهلال، وهو ما جعل الناقد الرياضي عبد الله فلاتة يصف الهلاليين بالمتوترين والخائفين من العميد.

أعرب الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد، عن سعادته البالغة بالانتصار العريض على الوحدة، كاشفًا عن رسالته للاعبين قبل المباراة، كما تحدث عن مباراة القمة المنتظرة أمام الهلال.

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تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..

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