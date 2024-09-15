بقي على الدكة للمباراة الثانية في الدوري الإيطالي..

وجه الأمير عبد الرحمن بن مساعد، رئيس نادي الهلال الأسبق، رسالة انتقاد بشأن تجربة احتراف سعود عبد الحميد، الظهير الهلالي الذي انتقل إلى صفوف روما الإيطالي، خلال موسم الميركاتو الصيفي.

وقرر المدير الفني الإيطالي دانييلي دي روسي، إبقاء سعود عبد الحميد على مقاعد البدلاء، للمباراة الثانية على التوالي، في مواجهة جنوى التي انتهت بالتعادل (1-1)، في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإيطالي.

وكشف الأمير عبد الرحمن بن مساعد عن "أزمة" احتراف سعود عبد الحميد، بأنه تم نقل لاعب كان يلعب أساسيًا مع الهلال، ليتم وضعه على مقاعد البدلاء مع فريقه الجديد روما.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونشر ابن مساعد رسالة، عبر منصة (إكس)، تويتر سابقًا، قال فيها "اشتكى مدرب المنتخب من أن لاعبي المنتخب لا يلعبون أساسيين في أنديتهم، وأن هذا أدى إلى تراجع أداء المنتخب، فتم أخذ سعود عبد الحميد، الذي يلعب أساسيًا في الهلال قبل انتهاء عقده، سعود كان يلعب بشكل دائم في ناديه، والذي يلعب أسبوعيًا مع 8 محترفين أجانب على مستوى عالٍ، فتم نقله ليكون احتياطيًا في ناديه الجديد روما."

وأضاف "ملاحظة: أنا مع احتراف اللاعبين السعوديين في دوريات قوية في أوروبا، ولكن ليس الذين يلعبون بشكل أساسي في أنديتهم، سيما أن الدوري السعودي قوي بكل الأسماء التي استقطبت له فالاستفادة من الاحتكاك مع لاعبين بمستوى كبير حاصلة في الدوري السعودي. ولا أقول ما سبق لإعادة فتح موضوع سعود، فسعود ذهب والله يوفقه - طارت الطيور بأرزاقها - وإنما أقوله للاستفادة من هذا مستقبلًا، ينبغي التركيز في الاحتراف الخارجي على اللاعبين صغار السن والاحتياطيين في أنديتهم، وترك اللاعبين السعوديين الآخرين المميزين، الذين يلعبون أساسيين في أنديتهم، وهذا لمصلحة المنتخب".

جدير بالذكر أن الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي، قد انتقد قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم، حول مشاركة 8 أجانب لكل فريق في مباريات دوري روشن، بداعي تأثيره على دقائق مشاركة اللاعبين السعوديين، وذلك عقب تعادل الأخضر مع نظيره إندونيسيا بنتيجة (1-1)، على ملعب الجوهرة المشعة، في مباراة الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.