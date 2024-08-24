أخبار الاتحاد اليوم | نجم برشلونة يرفض الملايين .. وفرصة لإنقاذ مبيمبا من أزمة دي زيربي!

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم السبت الموافق 24 من أغسطس 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم السبت الموافق الرابع والعشرين من أغسطس 2024م، وما يدور حول الفريق.

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يرى الدولي العراقي سيف سلمان، لاعب اتحاد جدة السابق، أن العميد واجه سوء حظ كبير في الموسم الماضي، رغم تعاقده مع صفقات قوية على رأسها النجم الفرنسي كريم بنزيما.

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يطمح الاتحاد في إعادة تدعيم صفوفه بقوة من خلال إضافة حفنة من اللاعبين المميزين إلى صفوفه لقيادة طموح العميد في موسم جديد يريد فيه رفاق كريم بنزيما إحراز البطولات.

دخل المدافع الكونغولي شانسيل مبيمبا، لاعب أولمبيك مارسيليا الفرنسي، دائرة اهتمام نادي الاتحاد السعودي في الأسبوع الأخيرة من ميركاتو الصيف.

دخل أحد مدافعي برشلونة البارزين، دائرة اهتمام نادي الاتحاد السعودي للتعاقد معه خلال الأسبوع الأخير من فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

كشفت الرابطة السعودية المحترفية، في الساعات الأولى من اليوم السبت، عن "حوار مرتقب" للمهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، مهاجم نادي الاتحاد.

خرج الثلاثي ميلان شكرينيار ونوردي ميكيلي ودانيلو من حسابات المدرب لويس إنريكي لمباراة باريس سان جيرمان ضد مونبلييه في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.