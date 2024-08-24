أخبار الاتحاد اليوم | نجم برشلونة يرفض الملايين .. وفرصة لإنقاذ مبيمبا من أزمة دي زيربي!

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم السبت الموافق الرابع والعشرين من أغسطس 2024م، وما يدور حول الفريق.
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لاعب الاتحاد السابق: بنزيما لم يخذلنا .. والمشاكل ليست جديدة على حسين عبد الغني
يرى الدولي العراقي سيف سلمان، لاعب اتحاد جدة السابق، أن العميد واجه سوء حظ كبير في الموسم الماضي، رغم تعاقده مع صفقات قوية على رأسها النجم الفرنسي كريم بنزيما.
ما صفقات الاتحاد في سوق الانتقالات الصيفية 2024؟
يطمح الاتحاد في إعادة تدعيم صفوفه بقوة من خلال إضافة حفنة من اللاعبين المميزين إلى صفوفه لقيادة طموح العميد في موسم جديد يريد فيه رفاق كريم بنزيما إحراز البطولات.
هدف سابق للأهلي والشباب .. الاتحاد يتدخل لإنقاذ مبيبما من جحيم دي زيربي
دخل المدافع الكونغولي شانسيل مبيمبا، لاعب أولمبيك مارسيليا الفرنسي، دائرة اهتمام نادي الاتحاد السعودي في الأسبوع الأخيرة من ميركاتو الصيف.
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ليس للبيع .. فليك يرفض التفريط في مدافع برشلونة أمام ملايين اتحاد جدة!
دخل أحد مدافعي برشلونة البارزين، دائرة اهتمام نادي الاتحاد السعودي للتعاقد معه خلال الأسبوع الأخير من فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
كريم بنزيما يكشف عن علاقة نجوم الاتحاد بـ"الجماهير" .. ويقدم "وعدًا جريئًا" لهم!
كشفت الرابطة السعودية المحترفية، في الساعات الأولى من اليوم السبت، عن "حوار مرتقب" للمهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، مهاجم نادي الاتحاد.
رغم فرمان بطل فرنسا .. إنريكي يتخذ قراره ويستبعد ثلاثي نجوم باريس سان جيرمان
خرج الثلاثي ميلان شكرينيار ونوردي ميكيلي ودانيلو من حسابات المدرب لويس إنريكي لمباراة باريس سان جيرمان ضد مونبلييه في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.