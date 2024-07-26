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أحمد مجدي

ما صفقات الاتحاد في سوق الانتقالات الصيفية 2024؟

انتقالاتدوري روشن السعوديالاتحاد

تعرف على جميع التحركات الرسمية للاتحاد في سوق الانتقالات الصيفية 2024، ومن يتم التعاقد معهم لدعم العميد؟

يطمح الاتحاد في إعادة تدعيم صفوفه بقوة من خلال إضافة حفنة من اللاعبين المميزين إلى صفوفه لقيادة طموح العميد في موسم جديد يريد فيه رفاق كريم بنزيما إحراز البطولات.

ورغم ارتباط العديد من الأسماء بالانتقال إلى الاتحاد في الميركاتو الصيفي 2024، إلا أن خانة التدريب في حد ذاتها محل جدل كبير ولذلك لا يمكن الجزم بأي شيء يخص ميركاتو العميد في الوقت الراهن.

إذًا، ما هي صفقات الاتحاد في صيف 2024؟ من هم القادمون إلى الفريق، ومن يرحل عن الراقي؟ نستعرض كل شيء في هذا التقرير.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

متى يبدأ وينتهي سوق الانتقالات الصيفية 2024 في دوري روشن السعودي؟

ما صفقات الاتحاد في سوق الانتقالات الصيفية 2024؟

أبرم الاتحاد صفقتين إلى الآن هما صفقة انضمام حامد الشنقيطي وأحمد الغامدي، في انتظار مزيد من الصفقات ذات الملمح العالمي في الميركاتو على رأسها الصفقة المرتقبة للبلجيكي روميلو لوكاكو.

اللاعبالناديقيمة الصفقة
أحمد الغامديالاتفاق7.36 مليون يورو
حامد الشنقيطيالشبابمجانًا
سعد آل موسىالاتفاقغير معروف
حسام عوارروما12 مليون يورو
صالح الشهريالهلالانتقال حر
معاذ فقيهيالهلال1.2 مليون يورو
موسى ديابيأستون فيلا60 مليون يورو

من اللاعبون الراحلون عن الاتحاد في سوق الانتقالات الصيفية 2024؟

انتهت عقود لاعبين ضمن لاعبي الاتحاد وينتظر أن يتم تحديد مصيرهما فيما بعد.. سواء بإبرام عقود جديدة أو المغادرة وهو الخيار الأرجح.

كما أن حالة عبد الرزاق حمدالله تظل غامضة في ظل رغبة الإدارة الاتحادية في الاستغناء عنه منحًا لفرصة أكبر لكريم بنزيما.

اللاعبالناديقيمة الصفقة
مارسيلو جروهيالخلودانتهاء عقد
رومارينيونيومانتهاء عقد
مد الله العليانالاتفاقغير معروف
تركي الجعديالعربيغير معروف
سويلم المنهاليالرياضغير معروف
سلطان الفرحانالتعاونإعارة
هارون كماراالشبابانتهاء عقد
أحمد حجازينيومانتقال حر
عبد الرزاق حمداللهالشبابانتقال حر
عمر هوساوياعتزال-
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