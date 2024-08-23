كريم بنزيما يكشف عن علاقة نجوم الاتحاد بـ"الجماهير" .. ويقدم "وعدًا جريئًا" لهم!

ماذا قال كريم بنزيما؟..

كشفت الرابطة السعودية المحترفية، في الساعات الأولى من اليوم السبت، عن "حوار مرتقب" للمهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، مهاجم نادي الاتحاد.

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بنزيما انضم إلى الاتحاد، في صيف عام 2023، قادمًا من العملاق الإسباني ريال مدريد؛ إلا أنه لم يقدّم المستوى المأمول منه، مع عديد من الأزمات مع الإدارة والأجهزة الفنية.

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وعبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس".. نشرت الرابطة السعودية المحترفة، مقطع فيديو مع تعليق: "قريبًا.. يظهر قائد نادي الاتحاد بنزيما، في حديث خاص".

Shahid

وفي هذا المقطع.. ظهرت مقتطفات من حديث المهاجم الفرنسي المرتقب؛ الذي أكد فيه على أن علاقته هو وجميع نجوم العميد الاتحادي، جيدة جدًا مع جماهير الفريق الأول.

وأضاف: "علينا نحن اللاعبون أن ندرك؛ أن الجماهير ستطالبنا دائمًا بتقديم المزيد، والظهور بشكل جيد وتحقيق الفوز في المباريات.. الانتصارات هي من ترفع من شعبية أي فريق".

ووعد كريم بنزيما، جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بأنه وباقي زملائه، سيجعلونهم فخورين للغاية، خلال الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.