مسؤول برشلوني سابق هو المحرك للصفقة

دخل أحد مدافعي برشلونة البارزين، دائرة اهتمام نادي الاتحاد السعودي للتعاقد معه خلال الأسبوع الأخير من فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ورغم أن برشلونة يعاني من أزمة دفاعية حادة في ظل الغياب الطويل للأوروجواياني رونالد أراوخو وأندرياس كريستنسن للإصابة، لم تستبعد تقارير صحفية فكرة تفريط النادي الكتالوني في أحد لاعبي الخط الخلفي.

ووفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن هناك اهتمامًا واضحًا من جانب إدارة نادي الاتحاد السعودي بالتعاقد مع إينيجو مارتينيز، مدافع برشلونة، لتعزيز صفوف الفريق خلال الميركاتو الجاري.

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الاتحاد كان قد أجرى ثورة شاملة في قائمته من أجل نفض غبار الموسم المنصرم والذي ودع خلاله كافة المسابقات المحلية والقارية بصورة غير جيدة، ومن ضمن هذه التغييرات تخلى عن مدافعه المصري أحمد حجازي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن رامون بلاينس، المدير الرياضي السابق لبرشلونة، والذي يشغل نفس المنصب الآن في اتحاد جدة، هو المحرك الأساسي وراء هذه الصفقة ومن المحتمل أن يكون القوة الدافعة وراء هذا الاهتمام.

وأوضحت "ليكيب"، أن إينيجو صاحب الـ(33 عامًا)، يعتبر من العناصر الأساسية في يد الألماني هانز فليك مدرب برشلونة، لسد ثغرات مركز قلب الدفاع، حيث لا يملك سواه مع باو كوبارسي وإيريك جارسيا، مع إمكانية محدودة للاعتماد على الظهير الأيمن جول كوندي.

وختمت: "كما هو متوقع، لا يفكر برشلونة في بيع مارتينيز قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية، ليس فقط بسبب افتقارهم إلى الخيارات في قلب الدفاع، ولكن أيضًا لأنه يعتبر لاعبًا مهمًا لفليك".