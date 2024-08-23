رغم فرمان باريس سان جيرمان.. إنريكي يتخذ قراره بشأن سكرينيار ومطلوب الاتحاد!

المدرب الإسباني يقضي ما يريد في باريس

خرج الثلاثي ميلان سكرينيار ونوردي ميكيلي ودانيلو من حسابات المدرب لويس إنريكي لمباراة باريس سان جيرمان ضد مونبلييه في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.

دانيلو يعد على رادار الاتحاد السعودي، ويبدو أن إنريكي اتخذ قراره بالفعل بشأنه حيال تركه يرحل عن النادي العاصمي.

الملف الأكثر إثارة هو ملف السلوفاكي سكرينيار الذي يرتبط بالانتقال إلى عدد من الأندية في ظل صرف إنريكي نظره عنه بشكل واضح.

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لكن صحيفة "ليكيب" كانت قد أشارت إلى أن باريس سان جيرمان أخرج سكرينيار من قائمة الراحلين، إلا أن إنريكي اتخذ قراره بتهميش المداقع السلوفاكي.

تعد أندية جالطة سراي وبشيكتاش وفناربخشة، أكثر الأندية المهتمة بضم المدافع السلوفاكي، في ظل توتر علاقته مع المدرب لويس إنريكي.