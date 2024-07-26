أخبار النصر اليوم | مطرب عالمي في حفل رونالدو .. وصديقه يرفض دوري روشن بشكل مفاجئ!

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الجمعة الموافق السادس والعشرين من يوليو 2024م، وما يدور حول الفريق.
لويس كاسترو يكشف عن "مفاجأة كبرى" للجماهير في ميركاتو النصر
كشف البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر السعودي، عن "خطة فريقه" في سوق الانتقالات الصيفي الحالي؛ استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.
ما صفقات النصر في سوق الانتقالات الصيفية 2024؟
يطمح النصر في إعادة تدعيم صفوفه بقوة من خلال إضافة حفنة من اللاعبين المميزين إلى صفوفه لقيادة طموح النصر في موسم جديد يريد فيه رفاق كريستيانو رونالدو إحراز البطولات.
موعد مباراة النصر وبورتو الودية التحضيرية لموسم 2024-2025 والقنوات الناقلة
يواصل النصر استعداده للموسم الجديد، ويستكمل مبارياته في المعسكر الخارجي تحت قيادة المدرب لويس كاسترو، والمقام في البرتغال بمباراة جديدة أمام بورتو.
"نصراوية وتعلمت المشي أسرع منه" .. ابنة نيمار تتسبب في حرج له بتدريبات الهلال!
أثار النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب الهلال السعودي، حالة جدل بين جماهير الزعيم بعدما نشر مقطع خاص بعائلته في تدريباته الخاصة.
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فيديو | "أحياها مطرب عالمي" .. حفلة خاصة في منزل كريستيانو رونالدو بإجازته الصيفية
يستمتع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، بإجازته الصيفية مع عائلته الصغيرة بعد الانتهاء من مشاركته مع "يورو 2024".
"تحول مفاجئ في الصفقة" .. بيبي يخبر المفاوض السعودي بهذا القرار!
بنهاية الموسم الرياضي الماضي 2023-2024، قرر العملاق البرتغالي بورتو، "توديع" أحد أساطير خط الدفاع في العالم بيبي؛ بعدم تجديد عقده رسميًا.
أزمة خطيرة .. فريق سعودي يضطر لإشراك مساعدي المدرب في "مباراة ودية" بأوروبا!
على ما يبدو أن أحد فرق دوري روشن السعودي للمحترفين، يُعاني من "أزمة خطيرة"، قبل أيام قليلة من بداية الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.
ما طرق شراء وأسعار تذاكر مباريات النصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
ينتظر جمهور كرة القدم العربية والسعودية بشغف، بل ودون مبالغة، الكرة العالمية كلها، انطلاق مسابقة دوري روشن السعودي 2024-2025 بعد أن أصبحت الكرة السعودية من بين وجهات التشجيع الأبرز في العالم.
فيديو | "كريستيانو رونالدو عمك وسبب شهرتك" .. علي البليهي يتعرض للاستفزاز في تدريبات الهلال
تعرض النجم الدولي علي البليهي، قلب دفاع نادي الهلال السعودي، لـ"الاستفزاز" في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، بمعسكر النمسا.