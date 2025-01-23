أخبار النصر اليوم | عقوبة الفيفا تنتظر قرار ماجد الجمعان .. وأموال النادي تمنع رحيل بيولي!

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 23 يناير 2025
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لتعويض رحيل تاليسكا؟ .. النصر يراقب مهاجم باير ليفركوزن
مازال يبحث نادي النصر عن التعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل اقتراب رحيل النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا عن صفوف الفريق، والانضمام إلى فنربخشه التركي.
قرار ماجد الجمعان يهدد النصر بعقوبة دولية .. خطأ قانوني "يمنعه الفيفا" في تغريدة الرئيس التنفيذي!
كشف الخبير القانوني فهد القحيز، عن رأيه إزاء تغريدة ماجد الجمعان، الرئيس التنفيذي بشركة نادي النصر، فيما يتعلّق باستقطاب الحكام الأجانب، في مباريات الفريق المُقبلة.
على طريقة عبدالرزاق حمدالله والنصر .. جمهور الاتحاد يسخر من قرار مسؤولي الشباب بعد هزيمته في الكلاسيكو!
سخر جمهور الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، من الشباب وإدارته؛ بعد الفوز الغالي في كلاسيكو الكرة السعودية، مساء اليوم الأربعاء.
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جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025
انطلق الدوري السعودي 2024-2025 يوم 22 أغسطس 2024 وبدأت المنافسات المرتقبة على مستوى العالم بين كبار الأندية السعودية.
جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب
تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..
جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025
بدأ الموسم الجديد من دوري روشن السعودي يوم الخميس 22 أغسطس 2024، وهو موسم يتوقع متابعو دوري روشن السعودي أن يكون قويًا ومثيرًا يستحق المتابعة في ظل رغبة العديد من الفرق في تحقيق اللقب الغالي وفي ظل الصفقات القوية للغاية التي أبرمتها الفرق السعودية.
"لا أحد يرفض العالمي" .. الكشف عن حقيقة رفض عبد الإله العمري العودة إلى النصر!
انتشرت بعض الأخبار خلال الأيام الماضية، حول رغبة النجم عبد الإله العمري مدافع الاتحاد، والمعار من صفوف النصر، في الاستمرار مع العميد وعدم العودة لفريقه.
"الهلال يحصل على حق غيره بالقوة وكل مسؤول في النصر أضعف من سابقه!" .. رسالة شديدة إلى ماجد الجمعان
يبدو أن مهمة ماجد الجمعان، الرئيس التنفيذي الجديد لنادي النصر، لن تكون سهلة أبدًا؛ حيث اعترف بنفسه أن المال "محدود"؛ في تلميحات صريحة لصعوبة تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم حاليًا.
"المال محدود!" .. النصر يقلق جماهيره ويحسم مستقبل ستيفانو بيولي
نشر ماجد الجمعان، الرئيس التنفيذي لنادي النصر، "القلق" بين جماهير الفريق الأول لكرة القدم، التي تطالب بصفقات قوية خلال الفترة القادمة؛ للعودة إلى المنافسة على البطولات مجددًا.