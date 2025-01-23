أخبار النصر اليوم | عقوبة الفيفا تنتظر قرار ماجد الجمعان .. وأموال النادي تمنع رحيل بيولي!

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 23 يناير 2025

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 23 يناير 2025

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مازال يبحث نادي النصر عن التعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل اقتراب رحيل النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا عن صفوف الفريق، والانضمام إلى فنربخشه التركي.

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كشف الخبير القانوني فهد القحيز، عن رأيه إزاء تغريدة ماجد الجمعان، الرئيس التنفيذي بشركة نادي النصر، فيما يتعلّق باستقطاب الحكام الأجانب، في مباريات الفريق المُقبلة.

سخر جمهور الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، من الشباب وإدارته؛ بعد الفوز الغالي في كلاسيكو الكرة السعودية، مساء اليوم الأربعاء.

انطلق الدوري السعودي 2024-2025 يوم 22 أغسطس 2024 وبدأت المنافسات المرتقبة على مستوى العالم بين كبار الأندية السعودية.

تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..

بدأ الموسم الجديد من دوري روشن السعودي يوم الخميس 22 أغسطس 2024، وهو موسم يتوقع متابعو دوري روشن السعودي أن يكون قويًا ومثيرًا يستحق المتابعة في ظل رغبة العديد من الفرق في تحقيق اللقب الغالي وفي ظل الصفقات القوية للغاية التي أبرمتها الفرق السعودية.

انتشرت بعض الأخبار خلال الأيام الماضية، حول رغبة النجم عبد الإله العمري مدافع الاتحاد، والمعار من صفوف النصر، في الاستمرار مع العميد وعدم العودة لفريقه.

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يبدو أن مهمة ماجد الجمعان، الرئيس التنفيذي الجديد لنادي النصر، لن تكون سهلة أبدًا؛ حيث اعترف بنفسه أن المال "محدود"؛ في تلميحات صريحة لصعوبة تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم حاليًا.

نشر ماجد الجمعان، الرئيس التنفيذي لنادي النصر، "القلق" بين جماهير الفريق الأول لكرة القدم، التي تطالب بصفقات قوية خلال الفترة القادمة؛ للعودة إلى المنافسة على البطولات مجددًا.