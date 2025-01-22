على طريقة عبدالرزاق حمدالله والنصر .. جمهور الاتحاد يسخر من قرار مسؤولي الشباب بعد هزيمته في الكلاسيكو!

إدارة الشباب الضحية الجديدة لـ"سخرية جمهور الاتحاد" بعد النصر..

سخر جمهور الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، من الشباب وإدارته؛ بعد الفوز الغالي في كلاسيكو الكرة السعودية، مساء اليوم الأربعاء.

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الاتحاد فاز (2-1) على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، على ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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وبعد الكلاسيكو.. أخذ جمهور العميد الاتحادي يردد اسم فواز الصقور، ظهير أيمن العميد القادم من الشباب؛ مع هتافات: "سابو ليه.. سابو ليه"؛ في سخرية من قرار إدارة الليث بالتخلي عنه.

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وتعاقد الاتحاد مع الصقور "28 سنة"، في صيف عام 2024، قادمًا من صفوف فريق الكرة الأول بنادي الشباب؛ ليساهم في احتلال العميد "وصافة" دوري روشن، مع التأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

أيضًا.. هذا الهتاف هو "طقطقة" على النصر؛ حيث كان الجمهور الاتحادي يردد هتاف "سابو ليه.. سابو ليه"؛ عندما تعاقد مع المهاجم عبدالرزاق حمدالله، قادمًا من قلعة العالمي بالذات.

حمدالله لعب في النصر من أغسطس 2018 إلى نوفمبر 2021؛ حيث تم فسخ عقده، لينتقل اللاعب بعدها إلى الاتحاد في يناير 2022، ومنه إلى الشباب في الميركاتو الصيفي الماضي "2024".

جدير بالذكر أن حمدالله ساهم في تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بثنائية كأس السوبر السعودي ودوري المحترفين موسم 2022-2023؛ وذلك بعد غيابٍ طويل.