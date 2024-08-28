أخبار الاتحاد اليوم | تصرفات غريبة من سعود عبد الحميد، ووداعًا جوتا

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 28 أغسطس 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 28 أغسطس 2024.

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أيام قليلة ويُغلق سوق الانتقالات في السعودية

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تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون في دوري روشن السعودي 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد التعاون في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

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تضارب في حجم الخسارة المالية للفريق السعودي

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تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..

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