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دوري روشن السعودي
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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلةدوري روشن السعوديالاتحاد v التعاونالاتحادالتعاون

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون في دوري روشن السعودي 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية لمتابعة جولة جديدة من دوري روشن السعودي، بما يحمله من تنافس وحماس لا ينتهي بين كبار الفرق على وجه الخصوص.

وينتظر الكثير من الجماهير المباراة الثانية للاتحاد، والتي يواجه فيها التعاون على ملعب الجوهرة المشعة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون في دوري روشن السعودي 2024-2025، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة الاتحاد والتعاون في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الاتحاد والتعاون في دوري روشن السعودي 2024-2025، هو الخميس 29 أغسطس 2024، على ملعب الجوهرة المشعة

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساء بتوقيت السعودية ومصر.

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ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تُنقل مباراة الاتحاد والتعاون في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

كيف تشاهد مباراة الاتحاد والتعاون في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".

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المباراةالاتحاد - التعاون
التاريخالخميس 29 أغسطس 2024
الموعد21:00 السعودية ومصر
الملعبالجوهرة المشعة
القنوات الناقلةSSC SPORT 1 HD
SSC SPORT 5 HD
SSC SPORT 1 SD
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التعليقمحمد حسين
أحمد النفيسة
فارس عوض
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