أخبار الأهلي اليوم | الشباب يرد على خالد العيسى وموقف كيسييه من مباراة بيرسبوليس!

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الإثنين الموافق الـ16 من سبتمبر 2024م، وما يدور حول الفريق.
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"تركناه يتحدث ساعة ونصف" .. تركي العجمة يهاجم رئيس الأهلي بعد التشكيك في مهنيته!
أعرب الإعلامي الرياضي تركي العجمة، عن استيائه ممّا وصفه بقيام خالد العيسى، رئيس مؤسسة الأهلي غير الربحية، بالتشكيك في مهنيته، بعد تعليق الأخير على بيان المؤسسة الرياضية.
"غير احترافي ويثبت صحة موقفنا" .. الشباب يحرج خالد العيسى بعد أزمة متعب الحربي!
قررت إدارة نادي الشباب، برئاسة محمد المنجم، توجيه ردٍ على خالد العيسى، رئيس مؤسسة الأهلي غير الربحية، بشأن تصريحات الأخير حول التفاوض على صفقة اللاعب متعب الحربي، الذي انتقل مؤخرًا إلى صفوف الهلال.
الأهلي يحسم موقف ألكسندر وفرانك كيسييه من مواجهة بيرسبوليس في دوري أبطال آسيا
يستعد الأهلي لافتتاح موسمه في دوري أبطال آسيا النخبة بمواجهة بيرسبوليس الإيراني على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة، وقد حسم جهازه الطبي موقف الثنائي فرانك كيسييه وألكسندر من اللقاء.
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جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025
انطلق الدوري السعودي 2024-2025 يوم 22 أغسطس 2024 وبدأت المنافسات المرتقبة على مستوى العالم بين كبار الأندية السعودية.
جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب
تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..
جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025
بدأ الموسم الجديد من دوري روشن السعودي يوم الخميس 22 أغسطس 2024، وهو موسم يتوقع متابعو دوري روشن السعودي أن يكون قويًا ومثيرًا يستحق المتابعة في ظل رغبة العديد من الفرق في تحقيق اللقب الغالي وفي ظل الصفقات القوية للغاية التي أبرمتها الفرق السعودية.
النصر يطلب التأجيل والهلال يشكو من "كلمة مطاطية" .. تطورات نتائج مشروع التوثيق حتى عام 1982
شهدت ورشة العمل السابعة لمشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، العديد من الكواليس المثيرة، وسط الكشف عن آخر مستجدات مشروع التوثيق، حيث تمت مراجعة تاريخ الكرة في المملكة، منذ عام 1902، وصولًا إلى عام 1982.
مفاجأة جديدة حول قرار "المواليد الأجانب" .. حقيقة اعتراض أندية روشن على فرمان الاتحاد السعودي!
كشف الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الجماز، عن حقيقة ما تداول بشأن اعتراض أندية دوري روشن السعودي، على قرار اتحاد الكرة، بإلزام الأندية بالتعاقد مع اثنين من اللاعبين الأجانب من مواليد 2003 فما بعد، خلال الموسم الرياضي الجاري.