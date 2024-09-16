أخبار الأهلي اليوم | الشباب يرد على خالد العيسى وموقف كيسييه من مباراة بيرسبوليس!

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الإثنين الموافق الـ16 من سبتمبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الإثنين الموافق الـ16 من سبتمبر 2024م، وما يدور حول الفريق.

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أعرب الإعلامي الرياضي تركي العجمة، عن استيائه ممّا وصفه بقيام خالد العيسى، رئيس مؤسسة الأهلي غير الربحية، بالتشكيك في مهنيته، بعد تعليق الأخير على بيان المؤسسة الرياضية.

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قررت إدارة نادي الشباب، برئاسة محمد المنجم، توجيه ردٍ على خالد العيسى، رئيس مؤسسة الأهلي غير الربحية، بشأن تصريحات الأخير حول التفاوض على صفقة اللاعب متعب الحربي، الذي انتقل مؤخرًا إلى صفوف الهلال.

يستعد الأهلي لافتتاح موسمه في دوري أبطال آسيا النخبة بمواجهة بيرسبوليس الإيراني على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة، وقد حسم جهازه الطبي موقف الثنائي فرانك كيسييه وألكسندر من اللقاء.

انطلق الدوري السعودي 2024-2025 يوم 22 أغسطس 2024 وبدأت المنافسات المرتقبة على مستوى العالم بين كبار الأندية السعودية.

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تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..

بدأ الموسم الجديد من دوري روشن السعودي يوم الخميس 22 أغسطس 2024، وهو موسم يتوقع متابعو دوري روشن السعودي أن يكون قويًا ومثيرًا يستحق المتابعة في ظل رغبة العديد من الفرق في تحقيق اللقب الغالي وفي ظل الصفقات القوية للغاية التي أبرمتها الفرق السعودية.

شهدت ورشة العمل السابعة لمشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، العديد من الكواليس المثيرة، وسط الكشف عن آخر مستجدات مشروع التوثيق، حيث تمت مراجعة تاريخ الكرة في المملكة، منذ عام 1902، وصولًا إلى عام 1982.

كشف الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الجماز، عن حقيقة ما تداول بشأن اعتراض أندية دوري روشن السعودي، على قرار اتحاد الكرة، بإلزام الأندية بالتعاقد مع اثنين من اللاعبين الأجانب من مواليد 2003 فما بعد، خلال الموسم الرياضي الجاري.