"تركناه يتحدث ساعة ونصف" .. تركي العجمة يهاجم رئيس الأهلي بعد التشكيك في مهنيته!

رسالة نارية من تركي العجمة ضد رئيس الأهلي..

أعرب الإعلامي الرياضي تركي العجمة، عن استيائه ممّا وصفه بقيام خالد العيسى، رئيس مؤسسة الأهلي غير الربحية، بالتشكيك في مهنيته، بعد تعليق الأخير على بيان المؤسسة الرياضية.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

ونقل العجمة بيان المؤسسة الرياضية، للرد على حوار خالد العيسى، حيث نفت المؤسسة ما ذكره رئيس الأهلي بشأن استلام النادي وكانت خزينته تحوي 7 آلاف ريال فقط، فضلًا عن ديون تصل إلى 300 مليون ريال و40 قضية قانونية مختلفة، مؤكدة أن خزينة النادي كانت تضم مبالغ أعلى بكثير من التي ذكرها، كونها فترة انتخابية وهناك دعم كبير من أعضاء الجمعية لجمع الأصوات، بالإضافة إلى عدم وجود علاقة لإدارة النادي بإجراءات التعامل مع القضايا، كونها تعود إلى آلية نقل ملكية أندية صندوق الاستثمارات العامة، مع وجود تناقضات في إجابات العيسى بشأن استقطابات النادي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

GOAL

ووجه خالد العيسى، عبر برنامج "دورينا غير"، انتقادًا للإعلامي تركي العجمة، كونه لم يتواصل معه ليمنحه حق الرد على بيان المؤسسة الرياضية، مؤكدًا أن المعلومات التي ذكرها صحيحة بنسبة 100 بالمائة، وتم الرجوع للإدارتين القانونية والمالية قبل سردها، كما قال العيسى إنه من باب المهنية، أن يتم التواصل معه من قِبل البرنامج للمناقشة حول ذلك الرد الرسمي.

ورد الإعلامي تركي العجمة على هجوم خالد العيسى، قائلًا "هو يتعجب من طرحنا للرد في ظل عدم وجوده، وهو (طالع ساعة ونصف) يتحدث في عدم وجودهم، كما أننا بعدما طرحنا بيان المؤسسة الرياضية، قلنا لم نمنع أحدًا من الرد، وللجميع حق التعليق، ولكنه لم يتواصل معنا. المهنية عند بعض الناس أصبحت بأن أتحدث بما يرضيهم فقط".

يذكر أن خالد العيسى، قد أعلن عن قراره بعدم تقديم استقالته من رئاسة مؤسسة الأهلي غير الربحية، طالما أنه لا يزال يقدم الإفادة للنادي، مضيفًا أنه من حق الجميع الترشح، وإذا لم يتمكن من تقديم المزيد، فسيرحل عن منصبه ويعود للمدرجات.