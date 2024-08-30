أخبار الأهلي اليوم | عملاق أوروبي "يصعّب" قدوم أوسيمين .. وصفقة إيفان توني قريبًا!

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الجمعة 30 أغسطس 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم الجمعة 30 أغسطس 2024.

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لا يزال متعب الحربي، ظهير فريق الكرة بنادي الشباب، يلقى اهتمامًا واسعًا من كبار أندية دوري روشن السعودي، في ظل اقتراب الميركاتو الصيفي من غلق أبوابه، يوم الإثنين المُقبل، حيث يتصارع ناديا النصر والأهلي على حسم صفقة اللاعب بشكل رسمي.

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في يونيو 2023، أصدر سمو وزير الرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، قرارًا بنقل ملكية 4 أندية إلى صندوق الاستثمارات العامة، بنسبة 75%، وفق مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، وهم الهلال والنصر والأهلي والاتحاد.

يواصل نادي الأهلي السعودي محاولاته المستمرة لإنهاء سوق الانتقالات الصيفي بأقوى صورة ممكنة، عن طريق استهداف الثنائي فيكتور أوسيمين وإيفان توني.

يتقدم تشيلسي بخطوات ثابتة لقطع الطريق على النادي الأهلي السعودي والتعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين، لاعب نابولي الإيطالي قبل ساعات من غلق باب الانتقالات الصيفية.

فتح السلوفيني أليكساندر تشيفيرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الباب أمام التعاون مع المملكة العربية السعودية، خلال الفترة القادمة.

تسبب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في إشعال معركة جماهيرية كبرى، بين مشجعي نادي النصر السعودي، وعشاق الفرق المنافسة وخاصة عملاق الرياض الهلال.

نجح النجم الفرنسي آلان سان ماكسيمين في تقديم مستوى مميز رفقة ناديه فنربخشه التركي، الذي يلعب له على سبيل الإعارة، الأمر الذي دفع مسؤولي الفريق للتفكير في ضمه بشكل نهائي من الأهلي.