Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg
جدول مباريات اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يمكن متابعة الدوري الإنجليزي والإسباني والفرنسي وكأس فرنسا ودوري ابطال آسيا "2" عبر تطبيق TOD.

ويمكن متابعة دوري يلو عبر تطبيق "ثمانية"، ومشاهدة كأس إيطاليا على MBC شاهد وكأس ألمانيا عبر أبو ظبي الرياضية.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026 "22-04-2026"

الدوري الإسباني - الجولة 33

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
إلتشي - أتلتيكو مدريد 20:00 السعودية، 21:00 الإماراتbeIN Sports 6جواد بدة
 ريال سوسييداد - خيتافي 21:00 السعودية، 22:00 الإماراتbeIN Sports 8عبدالله الغامدي
برشلونة - سيلتا فيجو22:30 السعودية، 23:30 الإماراتbeIN Sports 1أحمد البلوشي

الدوري الإنجليزي - الجولة 34

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
بيرنلي - مانشستر سيتي22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN Sports 3عامر الخوذيري
بورنموث - ليدز يونايتد22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN Sports 4نوفل باشي

الدوري الفرنسي - الجولة 26

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
باريس سان جيرمان - نانت20:00 السعودية، 21:00 الإماراتbeIN Sports 1حسن العيدروس

دوري أبطال آسيا "2" - نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
النصر - الأهلي19:00 السعودية وقطر، 20:00 الإماراتالكأس 5
beIN Sports 2

كأس إيطاليا - إياب نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
أتالانتا - لاتسيو22:00 السعودية، 23:00 الإماراتMBC شاهدمحمد أبو كبده
 

كأس ألمانيا - نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
باير ليفركوزن - بايرن ميونخ21:45 السعودية، 22:45 الإماراتأبو ظبي الرياضية 1
 

كأس فرنسا - نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
ستراسبورج - نيس22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN Sports 5محمد بركات
 

الدوري المصري - الجولة 3 (مجموعة التتويج)

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
المصري - إنبي17:00 مصر، 18:05 السعوديةON Sport 1محمد الشاذلي
سموحة - سيراميكا كليوباترا20:00 مصر، 21:05 السعوديةON Sport MAXمحمد الكواليني

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة 30

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
العروبة - الزلفي 19:25 السعودية، 20:25 الإماراتثمانيةعبدالإله العمري
جدة - الفيصلي19:25 السعودية، 20:25 الإماراتثمانيةهاني الشهري

