فيديو: إحراج لإيثان نوانيري، لاعب أرسنال المعار، بعد أن أضاع ركلة جزاء حاسمة أطاحت بمرسيليا من مسابقة الكأس

اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا، الذي انضم إلى عملاق الدوري الفرنسي على سبيل الإعارة في يناير، تم إشراكه كبديل في الشوط الثاني من قبل المدرب حبيب بيي لتنشيط هجوم الفريق في سعيه لتحقيق هدف الفوز.

على الرغم من إظهاره لمهاراته الفنية وتسديده الكرة في العارضة في الدقيقة 67، انتهت الليلة بخيبة أمل لخريج أكاديمية هيل إند. انتهت مباراة ربع النهائي بركلات الترجيح بعد أن انتهت المباراة بالتعادل 2-2.

وقد تم تكليف نوانيري بشكل مفاجئ بتسديد الركلة الخامسة والأخيرة، وهو لحظة حملت وزناً كبيراً بالنسبة للاعب شاب مثله. لكن المراهق فقد رباطة جأشه، وسدد الكرة فوق العارضة ليؤكد هزيمة أصحاب الأرض بنتيجة 4-3.