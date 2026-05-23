"سر كبير" أم "ملل"؟ خبير لغة الجسد يتنبأ بمستقبل بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي بعد تصرفه الجدلي!

ترك بيب جوارديولا مشجعي مانشستر سيتي في حالة ترقب بشأن مستقبله بعد تبادل غامض للكلمات عقب المباراة في ويمبلي، لكن خبيرًا في لغة الجسد يرى أن الكتالوني لم ينتهِ بعد من مسيرته في ملعب الاتحاد. ورغم تجنبه الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بخططه على المدى الطويل، فإن المؤشرات تشير إلى شغف متجدد بدلاً من رحيل وشيك.