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كأس الاتحاد الإنجليزي

نظرة عامة على كأس الاتحاد الإنجليزي

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خلع خاتم الزواج ومهدد بالجراحة.. تصوير تلفزيوني وتسديدة من بيكفورد يضعان روني في موقف صعب!

كشف أسطورة مانشستر يونايتد واين روني أنه قد يحتاج إلى إجراء عملية جراحية بعد تعرضه لإصابة غريبة في معصمه. وشوهد قائد منتخب إنجلترا السابق وهو يرتدي جبيرة أثناء عمله كمعلق في تغطية نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت. وقد تعرض للإصابة أثناء محاولته صد تسديدة قوية من حارس مرمى إيفرتون جوردان بيكفورد خلال تصوير برنامج تلفزيوني.

واين رونيمانشستر يونايتد
Manchester City v Crystal Palace - Premier League

"سر كبير" أم "ملل"؟ خبير لغة الجسد يتنبأ بمستقبل بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي بعد تصرفه الجدلي!

ترك بيب جوارديولا مشجعي مانشستر سيتي في حالة ترقب بشأن مستقبله بعد تبادل غامض للكلمات عقب المباراة في ويمبلي، لكن خبيرًا في لغة الجسد يرى أن الكتالوني لم ينتهِ بعد من مسيرته في ملعب الاتحاد. ورغم تجنبه الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بخططه على المدى الطويل، فإن المؤشرات تشير إلى شغف متجدد بدلاً من رحيل وشيك.

بيب جوارديولامانشستر سيتي
Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup Final

"ولا حتى زجاجة جعة" .. جوارديولا يصادر احتفالات مانشستر سيتي بكأس الاتحاد من أجل عيون البريميرليج

كشف بيب جوارديولا أن نجوم فريقه مانشستر سيتي سيُحرمون من تناول "ولو زجاجة جعة واحدة" للاحتفال بتتوّيجهم بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي. وعلى الرغم من حصد ثاني ألقابهم هذا الموسم بالتغلب على تشيلسي في ملعب ويمبلي، يطالب المدير الفني بتركيز تام من لاعبيه مع دخول سباق التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز أسبوعه الحاسم والأخير.

مانشستر سيتيبيب جوارديولا
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كأس الاتحاد الإنجليزي، المباريات والنتائج

الجمعة، 3 أبريل
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تشيلسي
تشيلسي
7
بورت فايل badge
بورت فايل
PVL
0
انتهت
ساوثامبتون badge
ساوثامبتون
SOU
2
آرسنال badge
آرسنال
آرسنال
1
انتهت
السبت، 4 أبريل
وست هام badge
وست هام
وست هام
2
ليدز يونايتد badge
ليدز يونايتد
ليدز
2
انتهت
ضربة جزاء 2 - 4
الجمعة، 24 أبريل
مانشستر سيتي badge
مانشستر سيتي
مان سيتي
2
ساوثامبتون badge
ساوثامبتون
SOU
1
انتهت
السبت، 25 أبريل
تشيلسي badge
تشيلسي
تشيلسي
1
ليدز يونايتد badge
ليدز يونايتد
ليدز
0
انتهت
الجمعة، 15 مايو
تشيلسي badge
تشيلسي
تشيلسي
0
مانشستر سيتي badge
مانشستر سيتي
مان سيتي
1
انتهت
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الترتيب

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-نقاطالأداء
1Abo Qir Semad crestAbo Qir Semad00000000
2Al Ahly SC crestAl Ahly SC00000000
3Al Ittihad Alexandria crestAl Ittihad Alexandria00000000
4Al Masry SC crestAl Masry SC00000000
5Al Mokawloon Al Arab crestAl Mokawloon Al Arab00000000
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