تشيلسي في خطر حقيقي من إحراق موسمه بالكامل، حيث يواجه فريق البلوز بقيادة ليام روزينيور، الذي يعاني من سوء السلوك، أسبوعين حاسمين في الموسم

لم يستطع ليام روزينيور، مدرب تشيلسي، كبح جماح غضبه بعد أن تلقى فريقه هدف التعادل في الدقيقة 93 من المباراة ضد بيرنلي في ستامفورد بريدج يوم 21 فبراير، بعد ثلاثة أيام فقط من إهداره تقدمه 2-0 على أرضه أمام ليدز يونايتد. وقال مدرب البلوز في مؤتمره الصحفي بعد المباراة: "لقد أهدرنا أربع نقاط من مباراتين على أرضنا".

"هناك الكثير من الحالات، حتى في الفترة التي قضيتها هنا، التي استقبلنا فيها أهدافًا بسبب قلة التركيز أو عدم تحمل المسؤولية: مباراة ولفرهامبتون خارج أرضنا، ومباراة كريستال بالاس خارج أرضنا، ومباراة ليدز على أرضنا، ومباراة بيرنلي اليوم. ولا يكفي أن أقول إننا كنا الفريق الأفضل بالنسبة لنادٍ من هذا المستوى. نحن بحاجة إلى الفوز بالمباريات. لكنني أعرف الحل وسنتناوله خلال الأسبوع". 

ومع ذلك، مهما كان ما قاله روزينيور للاعبين، فإنه لم ينجح، لأن مشجعي الدوري الإنجليزي الممولين أطلقوا النار مرة أخرى في ملعب الإمارات يوم الأحد.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-CHELSEAAFP

    "الترتيب التكتيكي كان جيدًا"

    لم يلعب تشيلسي كرة قدم جيدة بشكل خاص في شمال لندن، ولكن في المقابل، لم يلعب أرسنال كرة قدم جيدة أيضًا. في الحقيقة، كانت مباراة مروعة، ولكن كان على الزوار أن يحققوا التعادل على الأقل، إن لم يكن الفوز.

    ربما لم يتمكنوا من تسديد أي كرة على المرمى خلال الـ 45 دقيقة الأولى، لكن بعد أن منحهم بييرو هينكابي هدف التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول، سيطر تشيلسي على المباراة بعد الاستراحة. كان لديهم استحواذ أكبر (61-39٪)، وتسديدات أكثر (6-4)، وفرص أكبر (3-2)، وحتى ركنيات أكثر من مضيفهم (7-2).

    لكن في غضون ثلاث دقائق، تغير كل شيء. أولاً، استقبل تشيلسي الهدف الثاني من كرة ثابتة في المباراة. ثم ألقى بيدرو نيتو بنفسه في تدخل غير ضروري على جابرييل مارتينيلي، على الرغم من حصوله على بطاقة صفراء بسبب احتجاجه على الحكم بعد رأسية جوريين تيمبر الشرعية تماماً من ركلة ركنية لديكلان رايس.

    حتى في تلك اللحظة، هدد تشيلسي، الذي كان يلعب بعشرة لاعبين، بتسجيل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة - مما زاد من إحباط روزينيور عند صافرة نهاية المباراة.

    وقال المدرب السابق لستراسبورغ لشبكة سكاي سبورتس: "أعتقد أن الترتيب التكتيكي كان جيدًا. لم يسبب أرسنال أي مشاكل حتى الكرات الثابتة".

    وكان محقًا. لكن روزينيور كان يدرك جيدًا أن جميع الجوانب الإيجابية للأداء قد طغت عليها تمامًا الجوانب السلبية الواضحة. 

  • Arsenal v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    "في كل مرة يكون شخصًا مختلفًا"

    بعد طرد ويسلي فوفانا المكلف ضد بيرنلي، سارع روزينيور إلى الإشارة إلى أن هذه كانت البطاقة الحمراء الأولى في عهده. ومع ذلك، فإن طرد نيتو غير المبرر في الإمارات أكد حقيقة أن انعدام الانضباط لا يزال مشكلة كبيرة للبلوز.

    تذكروا أن هذا الفريق احتل المركز الأخير في دوري اللعب النظيف في موسم 2022-23، والمركز قبل الأخير في موسم 2023-24، وهو الآن على بعد بطاقتين حمراوين فقط من معادلة الرقم القياسي لعدد البطاقات الحمراء في موسم واحد من الدوري الإنجليزي الممتاز (10).

    نظرًا لأن روزينيور تولى المنصب في يناير فقط، فمن الصعب ألا نشعر ببعض التعاطف معه. فهو لم يخلق ثقافة التمرد في ستامفورد بريدج. كما أنه ليس مسؤولاً عن تكوين مجموعة من اللاعبين الصغار جدًا وعديمي الخبرة والناضجين الذين يفتقرون إلى أي لاعبين حكماء أو قادة حقيقيين. المشكلة عميقة الجذور، وبالتالي سيكون من الصعب حلها.

    "يجب أن تتحسن الأمور"، اعترف روزينيور يوم الاثنين. "مهمتي هي خلق ثقافة المساءلة حيث لا بأس إذا ارتكبت خطأ، ولكن عليك أن تعترف به وألا تكرره. تختار اللاعبين الذين يظهرون تحسنًا. لا يمكنني أن أمضي الموسم وأحصل على بطاقة حمراء كل مباراتين أو ثلاث مباريات".

    وقد ردد هذه المشاعر القائد ريس جيمس، الذي أشار إلى أنه ليس هناك متهم واحد. فقد تم إصدار البطاقات الحمراء التسع التي حصل عليها تشيلسي هذا الموسم في جميع المسابقات إلى لاعبين مختلفين.

    "في كل مرة يكون شخصًا مختلفًا"، قال جيمس بحسرة. "نحتاج إلى مراجعة الأمر داخليًا. لأنها مشكلة. نحن نلعب في أقوى دوري في العالم - 11 ضد 11 صعب، 11 ضد 10 أصعب، بغض النظر عن من تلعب ضده".

  • Arsenal v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    صعوبات في الكرات الثابتة

    كما كان جيمس منزعجًا من أن تشيلسي استقبل هدفين من أصل خمسة ركنيات واجهها في ملعب الإمارات، نظرًا لأن الفريق أمضى الأيام السبعة السابقة في التدريب على الدفاع ضد الكرات الثابتة.

    وقال اللاعب الدولي الإنجليزي لشبكة سكاي: "عندما كانت النتيجة 1-1 في الشوط الثاني، أتيحت لنا فرصة لتسجيل الهدف الثاني، لكن حارس المرمى قام بصدها بشكل جيد". "ثم حصلوا على ركلة ركنية في الطرف الآخر وتمكنوا من تسجيل الهدف. وهذا هو حال كرة القدم الآن في عام 2026: 90 في المائة من الأهداف تأتي على الأرجح من الكرات الثابتة، وهم على الأرجح من الأوائل من حيث تسجيل الأهداف والدفاع عنها".

    كما أظهروا ضد أرسنال، تشيلسي بارعون في إحداث الفوضى من الركلات الركنية، لكن المباراة أظهرت أيضًا أنهم ليسوا جيدين في التعامل معها.

    "هذا أمر أساسي يجب أن نعمل عليه"، اعترف روزينيور. "لقد تحملت مسؤولية أكبر في هذا الصدد خلال الأسبوع الماضي، لأنني أعلم أن هذا أمر يجب تحسينه".

    وهو محق في ذلك. فقد استقبل تشيلسي 14 هدفًا من الكرات الثابتة هذا الموسم، وهو ما يفسر جزئيًا سبب خسارة وست هام (20) لنقاط أكثر من تشيلسي (19) من مواقف كان فيها متقدمًا.

  • Arsenal v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    دفاع ضعيف

    بالطبع، سيكون من الأسهل بكثير على تشيلسي التعامل مع الكرات الثابتة والرميات الطويلة إذا لم يكن لديهم مركز دفاعي ضعيف.

    أنفق مالكو النادي مبلغًا غير مسبوق من المال منذ استحواذهم عليه في عام 2022، لكنهم لم يوقعوا بعد مع أي مدافع وسط من الطراز العالمي. لا شك أن ليفي كولويل المصاب هو مدافع ذو إمكانات حقيقية، لكن هوس تشيلسي غير الصحي بالتعاقد مع اللاعبين الشباب ربما يتلخص في حقيقة أنهم أعاروا تريفو تشالوباه إلى كريستال بالاس في صيف 2024، بعد أن اعتبروه زائداً عن الحاجة وسط تدفق المدافعين إلى ستامفورد بريدج، ليقوموا بإعادته بعد ستة أشهر. 

    ظاهريًا، تم استدعاء تشالوبا لتخفيف أزمة الإصابات، ولكن كما أصبح واضحًا منذ ذلك الحين، كان أيضًا أفضل من أي من المدافعين الآخرين الذين اشتروهم بمبالغ مالية سخيفة.

    كما وقع تشيلسي مع عدد من حراس المرمى على مدار السنوات الثلاث الماضية، ومع ذلك، فإن روبرت سانشيز، الذي كان مسؤولاً عن هدف تيمبر الفائز يوم الأحد، هو أفضل حارس مرمى في الفريق - وهو ما يعد إدانة قاسية لسياسة التعاقدات التي يتبعها النادي. 

  • Arsenal v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    أداء بالمر الضعيف

    لكن تشيلسي قام ببعض الصفقات الجيدة. مويسيس كايسيدو هو أفضل لاعب وسط دفاعي في الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين أن كول بالمر هو بلا شك أخطر لاعب وسط هجومي. أو على الأقل كان كذلك لفترة من الوقت.

    تراجعت مستويات بالمر بشكل حاد خلال الـ 18 شهراً الماضية، وفي حين أن مؤيديه سيشيرون إلى حقيقة أنه كان حاضراً مع تشيلسي في اللحظات الحاسمة من الموسم الماضي، في نهائيات الدوري الأوروبي وكأس العالم للأندية، فإن الحقيقة هي أنه سجل تسعة أهداف في الدوري خلال العام الماضي - ستة منها من ركلات جزاء.

    من الواضح أن التعب هو أحد عوامل تراجع أداء بالمر، ولا شك أنه ساهم في إصابته في الفخذ التي حدّت بشكل كبير من وقت لعبه خلال النصف الأول من الموسم الحالي. لكن مهما كانت الأسباب، فإن عواقب تراجع بالمر قد تكون مدمرة لفريق تشيلسي.

    إنه لاعبهم في المباريات الكبيرة، ومع ذلك كان شبه مجهول في ملعب الإمارات يوم الأحد، حيث فشل في صنع أي فرصة وسدد كرة واحدة فقط خارج المرمى خلال 85 دقيقة قضاها على أرض الملعب. كشف روزينيور بعد المباراة أن بالمر كان يعاني من إصابة طفيفة، ولكن سواء كان ذلك صحيحًا أم لا، فإن ما هو واضح بشكل مؤلم هو أن تشيلسي بحاجة ماسة إلى لاعبهم رقم 10 ليظهر في برمنغهام يوم الأربعاء. 

    في الواقع، يمكن القول بسهولة أن تشيلسي وأستون فيلا لا يستطيعان تحمل خسارة هذه المباراة الهامة بين الفريقين الخمسة الأوائل - وربما حتى بالمعنى الحرفي للكلمة.

  • Liam Rosenior Chelsea 2025-26Getty

    "سيكلفنا ذلك"

    إن إحباط فيلا من اللوائح المالية للدوري الإنجليزي الممتاز موثق جيدًا في هذه المرحلة، وفشل الفريق في العودة إلى دوري أبطال أوروبا سيكون ضربة قوية لآمال أوناي إيمري في تعزيز فريقه الضعيف إلى حد ما هذا الصيف.

    في غضون ذلك، يصر تشيلسي على أن الوضع في ستامفورد بريدج ليس بهذه الخطورة التي قد توحي بها أعلى خسائر قبل الضرائب في تاريخ كرة القدم الإنجليزية. لكن كما أبرزت أحدث بيانات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، لا يدر البلوز أموالاً من مبيعات التذاكر وأنشطة أيام المباريات والصفقات التجارية والتسويق مثل ليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، مما يعني أن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا له أهمية قصوى.

    لكن الأمر لن يكون سهلاً، لا سيما بالنسبة لفريق لم يحقق أي فوز في الدوري منذ ثلاث مباريات، ويجب عليه بعد مواجهة أستون فيلا في مباراة حاسمة، أن يواجه نيوكاسل (على أرضه)، وإيفرتون (خارج أرضه)، ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد (كلاهما على أرضه) في غضون الأسابيع الستة المقبلة. لذلك، قد يحاول روزينيور استبعاد بعض لاعبيه الأساسيين من مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي الصعبة يوم السبت ضد ريكسهام، خاصة وأن إراحة اللاعبين لن تكون خيارًا متاحًا في أي من مباريات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا هذا الشهر ضد باريس سان جيرمان.

    على الجانب الإيجابي، من المتوقع عودة لاعبين مهمين من الإصابة، وهما مارك كوكوريلا وإستيفاو. قد يكون الأول جاهزًا لمواجهة أستون فيلا، الذي يجب الاعتراف بأنه يمر بفترة سيئة، حيث حقق فوزين فقط في آخر سبع مباريات في الدوري، مما أدى إلى خروجه من سباق اللقب - ودخوله في معركة ضخمة على المركز الخامس مع مانشستر يونايتد وليفربول وبالطبع تشيلسي، الذي تراجع إلى المركز السادس خلال عطلة نهاية الأسبوع.

    الفوز في فيلا بارك سيجعل فريق روزينيور المدمر لنفسه يتقارب بثلاث نقاط من مضيفه، لكن تحقيق ذلك يعتمد إلى حد كبير على معالجة المشاكل التي يقول المدرب إنهم "تسببوا" فيها لأنفسهم باستمرار.

    قال روزينيور لبرنامجMatch of the Day مساء الأحد: "يمكنك أن ترى أن هناك الكثير من الإيجابيات في لعبنا. هناك الكثير من الإيجابيات من الناحية الفنية والتكتيكية ومن حيث جودة لعبنا. لكن إذا لم نقض على هذه المشاكل (البطاقات الحمراء والكرات الثابتة)، فسوف ندفع ثمن ذلك".

    وبالفعل، إذا خسر تشيلسي المزيد من النقاط يوم الأربعاء، فقد يتلاشى موسمه بالكامل.

