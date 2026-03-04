ليفربول بحاجة إلى إقالة آرني سلوت: على الريدز المترددين أن يتخذوا قرارًا صعبًا بعد هزيمة ولفرهامبتون، حيث أثبت الهولندي أنه غير قادر على إنقاذ موسم كابوسي

لا شك أنه يفتقر إلى الخيارات الهجومية، وهذا ليس ذنبه بل ذنب إدارة النادي، التي فشلت في التعاقد مع بديل للويس دياز، سواء في الصيف أو خلال فترة الانتقالات الشتوية - وهو إهمال يبدو أسوأ بكثير في ضوء التأثير الفوري غير المفاجئ لأنطوان سيمينيو في مانشستر سيتي.
ومع ذلك، تم تعيين سلوت بسبب الطريقة التي تمكن بها من تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة له. لقد فعل ذلك في فينورد. وفعل ذلك خلال عامه الأول في ليفربول. لكنه لم يعد يفعل ذلك الآن.
ربما تم ارتكاب أخطاء في سوق الانتقالات - وأكبرها هو تفويت فرصة التعاقد مع مارك جوي - لكن فريقًا بهذه القوة لا ينبغي أن يكون خلف مانشستر يونايتد وأستون فيلا في جدول الترتيب.
ومع ذلك، يدفع ليفربول الثمن الحتمي لبدء المباريات وإنهائها بشكل سيئ بشكل منتظم - وهذا يقع على عاتق المدرب بغض النظر عن الطريقة التي تنظر بها إلى الأمر. إما أنه لا يوحي للاعبين بأهمية اللعب بقوة منذ صافرة البداية - أو أنهم ببساطة لم يعودوا يستمعون إليه.
والنتيجة النهائية هي أن الفريق الذي سجل خمسة أهداف فقط في النصف ساعة الأولى من 29 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، غالبًا ما يضطر إلى فرض نفسه في الدقائق الـ 15 الأخيرة، مما يؤدي إلى فقدان التوازن والهدوء بشكل كامل، وعادة ما يكون ذلك بسبب خروج أحد لاعبي خط الدفاع (إبراهيم كوناتي).
ليس من قبيل المصادفة أن ليفربول خسر نقاطًا في الوقت المحتسب بدل الضائع في سبع مباريات - وبذلك حطم الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف التي تم تسجيلها في الدقيقة 90 وما بعدها.