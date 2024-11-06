دوري أبطال أوروبا
team-logo
1 - 0
ن م
team-logo
هاكان تشالهان أوغلو 45' + 3' (جزاء)
(ش١ 1-0) (ن م 1-0)

إنتر v آرسنالالنتائج والإحصائيات,