أخبار الهلال اليوم | دفعة ثلاثية تثبت أقدام إنزاجي في آسيا .. وسخرية سامي الجابر تفجر الجدل!
انقسام في الهلال بعد تصريحات سامي الجابر
سامي الجابر يسخر من تبديلات إنزاجي
الأسطورة سامي الجابر ما شهده فريق الهلال الأول لكرة القدم، في ديربي الرياض ضد نادي الشباب؛ بـ"الفوضى الفنية" غير المعهودة عن هذا النادي.
الجابر أشار في تصريحات مع برنامج "نادينا"، إلى أن جميع تغييرات الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لنادي الهلال، خلال ديربي الرياض ضد فريق الشباب الأول لكرة القدم؛ كانت دفاعية.
وأضاف الأسطورة الهلالية ساخرًا: "من كثر التغييرات الدفاعية؛ كنتُ أنتظر نزول اللاعب المرحوم عبدالله شريدة (مدافع)، إلى أرضية ملعب (المملكة أرينا) - الذي احتضن الديربي -".
تصرف اليامي يبرئ سامي الجابر!
تعرض سامي الجابر، أسطورة نادي الهلال ورئيسه السابق، إلى حملة هجوم شرسة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أثار جدلًا واسعًا بتصريحاته الأخيرة حول أداء الفريق الدفاعي تحت قيادة المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي.
في المقابل، وقف قطاع كبير من جماهير الهلال والنقاد الرياضيين في نفس الصف مع سامي الجابر، مؤكدين أن انتقاده لأداء الفريق مجرد رأي فني من أجل المصلحة العامة، وليس لأي حسابات أخرى أو لرغبة شخصية منه في العودة إلى المناصب القيادية للزعيم.
الإعلامي السعودي فيصل القيران، أيضًا تضامن مع سامي الجابر وأكد في عدة تغريدات على حسابه الشخصي بمنصة "X" (تويتر سابقًا)، حيث قال: "لقطة اليامي وطلبه إضاعة الوقت تؤكد الوضع الهلالي وما وصلوا إليه حتى لاعبيه من فقد الثقة بفريقهم ومدربهم".
وأضاف: "الفوضى تعم الهلال والشق أكبر من الرقعة، وكل ما قاله سامي الجابر هو صحيح .. صراحة لن يتعدل الحال الهلالي إلا بعودة سامي لرئاسته، غير كذا عليها أن تنسى جماهيره".
إنزاجي في مرمى نيران عبد الغني أيضًا
حسين عبد الغني يسخر من نغمة الإرهاق
هاجم حسين عبد الغني، لاعب الأهلي والنصر السابق، مدربي الأندية السعودية الكبرى، مستنكرًا نغمة الإرهاق السائدة بينهم، رغم وجود كافة وسائل الرفاهية المتوفرة لهم للمنافسة على البطولات.
وكان سيموني إنزاجي مدرب الهلال، قد أشار إلى معاناة فريقه من ضغط المباريات والإرهاق خلال مباريات دوري روشن، وذلك بعد الفوز على الشباب في الديربي الأخير.. التفاصيل هنا
رسالة تحبط جماهير الهلال بعد إعلان خطوته التاريخية!
مثّل الإعلامي عبد الله الفقيّر، التيار المعاكس حول مشروع "طيارة الهلال"، بتغريدة عبر منصة (إكس)، تتضمن عبارات محبطة لجماهير الزعيم.
وقال الفقير في رسالته "من المستفيد.. الهلال أم طيران ناس؟ الحقيقة ما دامت طائرة عامة وليست فقط مخصصة للهلال، فالمستفيد أولًا وأخيرًا شركة الطيران.
المعارك تشتعل بين الهلال والاتحاد
الهلال يسبق الاتحاد في الصراع على صفقة هوساوي
كشفت صحيفة "الرياضية" عن تحرك رسمي من إدارة شركة نادي الهلال؛ للتعاقد مع مراد هوساوي، متوسط ميدان فريق الخليج، حيث أرسلت "إشعارًا رسميًا" إلى نادي الخليج؛ من أجل الجلوس مع هوساوي وبدء التفاوض معه، لضمه في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2026".
في المقابل، صحيفة "الرياضية" أكدت أن إدارة شركة نادي الاتحاد، دخلت في صفقة مراد هوساوي، متوسط ميدان فريق الخليج الأول لكرة القدم، في الساعات القليلة الماضية.
حقيقة "إخفاء" واقعة نجم الهلال المثيرة
برر القانوني الرياضي خالد الشعلان قرارات لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم؛ بخصوص الكلاسيكو الكبير بين الهلال والاتحاد، في دوري روشن للمحترفين 2025-2026.
الشعلان كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن "الانضباط" اعتمدت في عقوبتها ضد الاتحاد، على لقطات الناقل الرسمي للكلاسيكو الكبير أمام الهلال؛ والتي لم يظهر فيها تعرض أي شخص للإصابة، بعد رمي "علب المياه" على أرضية الملعب.
إنزاجي يعلن موعد عودة كانسيلو
كشف الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للهلال، صراحة عن موعد عودة الظهير جواو كانسيلو، المستبعد من القائمة المحلية بعد غيابه للإصابة، قائلًا إنه سيكون حاضرًا في قائمة الفريق في المباراة المُقبلة أمام الغرافة القطري.
وقرر الهلال رفع اسم كانسيلو من قائمة المسابقات المحلية، بسبب إصابته في العضلة الخلفية، والتي غيبته عن الملاعب لأكثر من شهر، فيما تم قيد المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو بديلًا له، بينما عاد الظهير البرتغالي للمشاركة في التدريبات الجماعية، الأربعاء.