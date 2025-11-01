Al-Hilal Training Session And Press Conference - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport
محمد سعيد

"تسافرون بطائرات خاصة وتضحكون على الجمهور" .. حسين عبد الغني يسخر من نغمة إنزاجي السائدة في دوري روشن!

نجم الأهلي السابق يعدد مزايا الأندية الكبرى ويستنكر "الأعذار الواهية"

هاجم حسين عبد الغني، لاعب الأهلي والنصر السابق، مدربي الأندية السعودية الكبرى، مستنكرًا نغمة الإرهاق السائدة بينهم، رغم وجود كافة وسائل الرفاهية المتوفرة لهم للمنافسة على البطولات.

وكان سيموني إنزاجي مدرب الهلال، قد أشار إلى معاناة فريقه من ضغط المباريات والإرهاق خلال مباريات دوري روشن، وذلك بعد الفوز على الشباب في الديربي الأخير.

ونوّه إنزاجي بأن الهلال لا يزال يلعب وسط عدد كبير من الإصابات والغيابات، مستبشرًا بعودة النسخة التي ظهر عليها الأزرق في كأس العالم للأندية (التي تأهل بها إلى ربع النهائي) حال اكتمال الصفوف.

    الهلال يحسم موقعة الشباب بأداء غير مرضٍ

    الهلال نجح في تحقيق الانتصار (1-0) على نادي الشباب، أمس الجمعة في المباراة التي أقيمت على ملعب "المملكة أرينا" بالعاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    هدف الهلال الوحيد في شباك الليوث؛ جاء عن طريق المهاجم البرازيلي الشاب ماركوس ليوناردو، في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول.

    وبهذه النتيجة.. وصل نادي الهلال إلى نقطته الـ17 في "المركز الثاني" مؤقتًا، بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026؛ بينما تجمد الشباب عند النقطة السادسة، في "المركز الثالث عشر".

    وتلقى الهلال انتقادات رغم الفوز وتحكمه في مجريات الديربي ضد الشباب بالكامل؛ حيث كان بإمكانه أن يسجل أكثر من هدف، وسط استسلام تام من الخصم، لكن الزعيم الهلالي اضطر للدفاع في الدقائق الـ12 الأخيرة، وذلك بعد طرد المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي.

  • ماذا قال حسين عبد الغني؟

    علق حسين عبد الغني على تصريحات سيميوني، خلال حديث عبر برنامج "نادينا" بفضائية "MBC"، قائلًا: "جميع المدربين الآن يتحدثون مثل سيموني إنزاجي، كلهم يشتكون من الإرهاق، هؤلاء المدربون يضحون على الناس، أنا هنا لا أتحدث عن إنزاجي وحده ولكن جميع مدربي الفرق السعودية".

    وأضاف مستنكرًا: "كيف يتحدثون عن الإرهاق ونحن لا زلنا في بداية الموسم؟، ومن أي إرهاق تعاني الأندية الكبرى وجميع تنقلاتهم بالطائرات الخاصة، يسافرون قبل المباريات بساعات ويقيمون في أغلى الفنادق ومعهم أفضل فريق طبي وغذائي".

    وتابع: "والأهم من ذلك أن الفرق الكبرى التي تتحدث عن الإرهاق، متعاقدة مع لاعبين بقيمة فنية عالية ومن المفترض ألا يكون الإرهاق مبرر في وجود مثل هذه الأسماء، غالبية قوام الفريق من الأجانب، إذن ماذا سيحدث عندما تصل الفرق إلى الجولة 20؟!".

  • "هؤلاء المدربون يضحكون عليكم"

    أردف نجم الأهلي والنصر السابق: "الجماهير يجب أن تستوعب هذا الشيء، هؤلاء المدربون يضحكون عليكم، صارت نغمة الإرهاق موضة وكلها أعذار واهية، جميعهم يتحدثون عن الإرهاق، جدولة الدوري، الملاعب، كل هذه أعذار غير واقعية".

    وفي النهاية تساءل عبد الغني: "إذا كان الأهلي والنصر والهلال والاتحاد يشتكون، فماذا عن الشباب؟ يعاني من إصابات ولعب 5 مباريات في 13 يومًا، وليس عنده طائرات خاصة".

  • حسين عبد الغني نموذج في العطاء

    يعد حسين عبد الغني أحد أبرز الأسماء في تاريخ كرة القدم السعودية، لما قدّمه من عطاء متواصل ومسيرة حافلة امتدت لأكثر من عقدين، حيث بدأ مشواره الكروي مع النادي الأهلي، الذي شهد انطلاقته وتألقه الكبير في مركز الظهير الأيسر.

    تميز عبد الغني بأسلوب لعب يجمع بين الصلابة الدفاعية والقدرة على دعم الهجوم، ليصبح أحد الأعمدة الأساسية للمنتخب السعودي الذي مثّله في ثلاث نسخ من كأس العالم (1998، 2002، 2006)، إلى جانب مشاركته في بطولات آسيوية وخليجية عديدة.

    وبعد تجربة ناجحة مع نادي نيوشاتل السويسري، عاد ليواصل مسيرته المحلية متنقلاً بين أندية النصر والاتحاد، حيث حافظ على مستواه رغم تقدمه في السن، ليُضرب به المثل في الاحتراف والانضباط.

    أنهى حسين عبد الغني مسيرته الكروية في عام 2021 بعد أكثر من 25 عاماً من العطاء، تاركًا خلفه إرثًا كبيرًا وتاريخًا مشرفاً يجعله أحد رموز الكرة السعودية.

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال  بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 5 انتصارات مع تعادلين، في الجولات السبع الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 3 انتصارات متتالية في الجولات الثلاث الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا مع فريق الفتح الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

    أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن:

    * مباريات: 17.

    * فوز: 12.

    * تعادل: 4.

    * خسارة: 1.

    * أهداف مسجلة: 36.

    * أهداف مستقبلة: 16.

