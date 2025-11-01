"تسافرون بطائرات خاصة وتضحكون على الجمهور" .. حسين عبد الغني يسخر من نغمة إنزاجي السائدة في دوري روشن!

هاجم حسين عبد الغني، لاعب الأهلي والنصر السابق، مدربي الأندية السعودية الكبرى، مستنكرًا نغمة الإرهاق السائدة بينهم، رغم وجود كافة وسائل الرفاهية المتوفرة لهم للمنافسة على البطولات.

وكان سيموني إنزاجي مدرب الهلال، قد أشار إلى معاناة فريقه من ضغط المباريات والإرهاق خلال مباريات دوري روشن، وذلك بعد الفوز على الشباب في الديربي الأخير.

ونوّه إنزاجي بأن الهلال لا يزال يلعب وسط عدد كبير من الإصابات والغيابات، مستبشرًا بعودة النسخة التي ظهر عليها الأزرق في كأس العالم للأندية (التي تأهل بها إلى ربع النهائي) حال اكتمال الصفوف.