ميركاتو الشتاء يشتعل مبكرًا .. خطوة "رسمية" من الهلال لحسم أولى الصفقات والاتحاد يدخل المنافسة

لم ينتهِ الأمر عند ما سبق فقط.. صحيفة "الرياضية" أكدت أن إدارة شركة نادي الاتحاد، دخلت في صفقة مراد هوساوي، متوسط ميدان فريق الخليج الأول لكرة القدم، في الساعات القليلة الماضية.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الاتحاد، أجرت اتصالات شفهية بنظيرتها في الخليج؛ لمعرفة الشروط المطلوبة لحسم صفقة هوساوي، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2026".

ونوهت إلى أن تحركات الاتحاد، لم تصل إلى أن تكون رسمية - حتى الآن -؛ على عكس ما فعله نادي الهلال، الذي أرسل إشعارًا إلى الخليج.

واختتمت الصحيفة خبرها، بالكشف عن اهتمام عدة أندية أخرى بهوساوي، إلى جانب كل من الهلال والاتحاد؛ حيث قيل سابقًا إن الأهلي والقادسية يرغبان في كسب خدمات اللاعب الشاب، بالفعل.