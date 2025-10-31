إنزاجي يعلن موعد عودة كانسيلو .. ومدرب الشباب: كان سُيقضى علينا وكاراسكو نزل متأخرًا لهذا السبب!

خرج مدربا الهلال والشباب، سيموني إنزاجي وإيمانول ألجواسيل، بالعديد من النقاط، خلال حديث المؤتمر الصحفي عقب مباراة ديربي الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

الهلال تمكن من اقتناص النقاط الثلاث، بفوز مثير على الشباب، بهدف نظيف سجله ماركوس ليوناردو، في الدقيقة 36، في مواجهة شهدت طرد مدافع الزعيم، خاليدو كوليبالي في الدقيقة 78، بعد تدخل قوي على الحارس مارسيلو جروهي.

وحقق الهلال الانتصار الرابع على التوالي، ليصل إلى النقطة 17، ويحتل الوصافة، بفارق نقطة عن النصر "المتصدر"، بينما تجمد رصيد الشباب عند 6 نقاط، في المركز الثالث عشر.