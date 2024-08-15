معسكرات أزمات لا إعداد .. استفزازات كاسترو وانفلات في الاتحاد وأزمة سعود مع الهلال

ماذا حدث في معسكرات الأندية للموسم الجديد؟

كان ظهور فريق النصر في مباراة التعاون، جدليًا أمام جماهير الأصفر، حول أداء الفريق، ومدى التسرع في الحكم على البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق، والذي اشتدت مطالب الجماهير بإقالته في الفترة الماضية، على خلفية نتائج النادي العاصمي خلال مبارياته التجريبية في إطار الاستعداد للموسم الرياضي الجديد (2024-2025).

الحقيقة أن نادي النصر لم يكن الوحيد الذي شهد جدلًا كبيرًا في معسكراته للموسم الجديد، بل شهدت معسكرات الهلال والاتحاد، أيضًا، الكثير من المواقف التي تجعل الوصف الأدق لها هو "معسكرات أزمات"، لا "معسكرات إعداد".

واستهل الموسم الجديد، بتأهل فريقي الهلال والنصر إلى نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، بعد فوز الأول على الأهلي بركلات الترجيح، إثر التعادل في الوقت الأصلي (1-1)، فيما صعد الآخر على حساب التعاون بنتيجة (2-0).

وتأثرت معسكرات أندية دوري روشن، بتأخر وصول نجوم الكرة العالمية، على خلفية مشاركتهم في بطولتي كأس أمم أوروبا (يورو 2024) وكوبا أمريكا.

وقبل خوض رحلة الموسم، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز الأحداث التي شهدتها معسكرات أندية دوري روشن خلال فترة الإعداد للموسم الجديد..