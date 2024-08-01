فيديو | "أصاب المدرب بالكرسي" .. اشتباكات مباراة فارينزي تنذر لاعب الاتحاد بعقوبة من الفيفا!

تفاصيل صادمة في اشتباكات مباراة الاتحاد وفارينزي..

يبدو أن أحداث مباراة الاتحاد الودية ضد فارينزي البرتغالي لن تمر مرور الكرام، بعدما وقعت اشتباكات بين اللاعبين، أدت إلى اعتداءات جماهيرية، ما أسفر عن قرار الحكم بإلغاء المباراة عند الدقيقة 87.

وكان الاتحاد متأخرًا أمام فارينزي بنتيجة (1-3)، بعدما منح الفرنسي كريم بنزيما، هدف التقدم لكتيبة لوران بلان، قبل قلب الطاولة من قِبل الفريق البرتغالي خلال الشوط الثاني، وذلك قبل وقوع الاشتباكات بين اللاعبين.

الأزمة تطورات إلى حد قيام لاعب الاتحاد، حسن كادش، بإلقاء كرسي على مقاعد البدلاء، ما تسبب في إصابة مدرب فارينزي، بيدرو جونسالفيس، الذي شوهد وهو ينزف إثر تلك الواقعة.

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وفي هذا السياق، ذكر الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، بأن أحداث مباراة الاتحاد وفارينزي من اختصاص الاتحاد الدولي (فيفا) ولجانه، وقد يتم فرض عقوبات بحسب الأنظمة، الأمر الذي يهدد بتوقيع عقوبة على لاعب الاتحاد حال ثبوت اعتدائه على مدرب الفريق المنافس.

يذكر أن نادي الاتحاد، أصدر بيانًا رسميًا، كشف خلاله عن توجيه الرئيس التنفيذي دومينجوس أوليفيرا بمراجعة الأحداث التي صاحبت المباراة الودية أمام فريق فارينزي، لاتخاذ القرارات اللازمة حيالها، مطمئنًا الجماهير الرياضية على سلامة جميع أفراد البعثة، وعودتهم إلى مقر سكنهم في الغارف البرتغالية.