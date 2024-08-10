الاستمرار أو الاستغناء .. لوران بلان يمنح مثيري أزمة "اشتباكات ودية فارينزي" فرصة الأخيرة

هل سيتم العفو عن مثيري تلك الأزمة؟

منح المدرب الفرنسي لوران بلان المدير الفني لنادي الاتحاد، فرصة أخيرة للثنائي طلال حاجي وفرحة الشمراني، بعد الأحداث التي حدثت في مواجهة فارينزي الودية.

وشهدت مواجهة فارينزي اشتباكات بين فرحة الشمراني ولاعبي الفريق الإيطالي، ليدخل حامد هو الآخر في المشكلة لتتطور، الأمر الذي دفع الحكم لإنهاء المواجهة في الدقيقة 80.

وكشفت صحيفة "الرياضية" عن أن بلان سيطلب يوم الإثنين المقبل تقريرًا مفصّلًا عن الثنائي فرحة وطلال، من أجل معرفة مدى التزامهما بالبرنامج اللياقي الذي وضعه لهما بعد إبعادهما من معسكر البرتغال، والعودة إلى جدة بعد الواقعة.

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وأضافت الصحيفة أن الجهازان الفني والإداري للاتحاد سيقرران بناءً على التقرير، عودة فرحة وطلال إلى التدريبات الجماعية التي ستعود يوم الإثنين من عدمها، بعد الجلوس معهما.

وكانت إدارة الاتحاد قد فعلت اللائحة الداخلية على اللاعبين إثر الأحداث التي وقعت خلال المواجهة، كما طبقت عقوبات مالية على عدد من لاعبيها بعد الاشتباكات التي حدثت في مباراة فارينزي.