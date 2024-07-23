ديمبيلي ولوكاكو أكثر تكلفة من مبابي ورونالدو.. أغلى 10 لاعبين من حيث قيمة الصفقات الإجمالية!

لاعبون حطموا جميع الأرقام..

أثار انتقال ألفارو موراتا إلى ميلان الإيطالي العديد من ردود الفعل حول إمكانية التكسب المادي من لاعبيك الشباب الذين تركوك ورحلوا إلى العديد من الدوريات، والحديث هنا بلسان ريال مدريد، الذي كان أكبر المستفيدين من تنقلات موراتا المستمرة.

لكن هل موراتا الذي وصلت قيمة انتقالاته طيلة مسيرته إلى 202 مليون يورو، هو صاحب القيمة الأعلى لصفقاته الإجمالية؟ هذا ما نعرفه في السطور التالية التي نذكر فيها ما أعلى 10 لاعبين من حيث مجموع قيم صفقات الانتقال طيلة مسيرتهم.

ريال مدريد المستفيد الأكبر .. انتقال موراتا إلى ميلان يرفع قيمته إلى 202 مليون يورو!