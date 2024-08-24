إيجابية أم سلبية؟ صفقات روميلو لوكاكو تواصيل تحطيم الأرقام!

ينتظر الكل الإعلان الرسمي من نادي نابولي بِشأن الضم النهائي للنجم البلجيكي روميلو لوكاكو إلى صفوفه قادمًا من تشيلسي.
الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أشار إلى أن قيمة الصفقة هي 30 مليون يورو بالإضافة إلى 15 مليون يورو كمتغيرات تتوقف على أرقام لوكاكو مع فريق الجنوب الإيطالي.
بذلك يضرب لوكاكو الأرقام القياسية، وتصبح قيمة صفقاته الإجمالية 369.1 مليون يورو، وهو رقم كبير يوحي بكم الصفقات التي أبرمت من أجل الدولي البلجيكي.
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هذه الصفقات بيانها كالتالي:-
- 15 مليون يورو قيمة انتقاله من أندرلخت إلى تشيلسي عام 2011.
- 3.5 مليون يورو قيمة انتقاله من تشيلسي إلى إيفرتون عام 2013 ثم 35.36 مليون يورو من إعادة البيع في 2014.
- 84.7 مليون يورو قيمة انتقاله من إيفرتون إلى مانشستر يونايتد في 2017.
- 74 مليون يورو قيمة انتقاله من مانشستر يونايتد إلى إنتر في 2019.
- 113 مليون يورو قيمة انتقاله من إنتر إلى تشيلسي في 2021.
- 7.8 مليون يورو قيمة إعارته من تشيلسي إلى إنتر في 2022.
- 5.8 مليون يورو قيمة إعارته من تشيلسي إلى روما في 2023.
- 30 مليون يورو قيمة انتقاله المنتظرة من تشيلسي إلى نابولي في 2024.
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