ريال مدريد المستفيد الأكبر .. انتقال موراتا إلى ميلان يرفع قيمته إلى 202 مليون يورو!

البعض ينتقد موراتا ولكن اللاعب يملك مسيرة استثنائية

رفع انتقال ألفارو موراتا إلى ميلان من أتلتيكو مدريد في الأيام الماضية قيمة إجمالي انتقالات النجم الإسباني لرقم ضخم يصل إلى 202 مليون يورو.

وأعلن ميلان ضم قائد إسبانيا رسمياً عقب أن سدد قيمة الشرط الجزائي في عقده مع ناديه السابق أتلتيكو مدريد، والذي تبلغ قيمته 13 مليون يورو، ووقع عقداً لأربع سنوات مع الروسونيري.

موراتا الذي بدأ مسيرته الاحترافية في 2005 بقيمص أتلتيكو مدريد تنقل بين عديد الأندية الكبرى، إذ لعب مع خيتافي ثم ريال مدريد في مناسبتين، ونفس الحال مع يوفنتوس، بالإضافة لعودته الأخيرة لصفوف أتلتيكو بعد انتقاله غير الموفق إلى تشيلسي في 2017 من الملكي.

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وبحساب إجمالي قيمة صفقات انتقال موراتا بين تلك الأندية سنجد أن الإسباني بلغ 202 مليون يورو، المبلغ الذي دفعته الأندية لضمه ما بين إعارات وانتقال نهائي، وأكبرها كان تشيلسي الذي سدد 66 مليون يورو إلى ريال مدريد.

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ودفع يوفنتوس 20 مليوناً لشراء موراتا من الملكي كذلك، ليعود الأخير ويشتريه في 2016 مقابل 30 مليوناً، بينما دفع أتلتيكو 35 مليوناً لشراء المهاجم من تشيلسي في 2020 عقب فترة إعارة مقابل 18 مليون يورو بحسب "ترانسفر ماركت" سبقت ذلك الانتقال النهائي.