74.8 مليون يورو.. موراتا "منجم الذهب" يثبت عبقرية ريال مدريد التسويقية!

النادي الملكي يعرف كيف يسوق شبابه..

على الرغم من أنه غادر ريال مدريد نهائيًا في عام 2017، إلا أن ألفارو موراتا لا يزال مصدر دخل لريال مدريد، بل يعد نموذجًا على كيفية تسويق شباب ريال مدريد والاستفادة منهم ماديًا.

الانتقال تم أخيرًا إلى ميلان الإيطالي من أتلتيكو مدريد، وتحصل الفريق الإسباني على 13 مليون يورو وهي قيمة أقل بقليل من شرط موراتا الجزائي البالغ 15 مليون يورو في عقده مع الروخيبلانكوس.

أتاح هذا لريال مدريد الحصول على 390 ألف يورو، من خلال تفعيل بند الرعاية الذي يكفله الاتحاد الدولي لكرة القدم في ملفات الصفقات للأندية التي كونت اللاعب المنتقل من وإلى أي فريق.

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صحيفة "آس" الإسبانية جمعت ما دره موراتا على ريال مدريد من أموال بناء على هذه الصفقات والبنود، وذلك في انتقالاته المختلفة بين تشيلسي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي وأتلتيكو مدريد.

المبلغ بات كبيرًا بحق، 74.8 مليون يورو حصل عليها ريال مدريد من انتقالات ألفارو موراتا المتتالية، إنه دليل على نجاح تسويقي كبير للنادي الملكي.