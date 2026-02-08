أخبار الهلال اليوم | إصابة لبونو "لم يتعرض لها من قبل" .. تفاصيل شكوى الحمدان وشرط ليوناردو من أجل الرحيل!

أعلن نادي الهلال، عن غياب الحارس المغربي ياسين بونو، عن التدريبات الجماعية للفريق، مساء اليوم، من أجل الخضوع لجلسة علاجية في منطقة الكتف.

يأتي ذلك في إطار استعداد الهلال لملاقاة شباب الأهلي، على ملعب راشد، الإثنين، في الجولة السابعة، وقبل الأخيرة، من مرحلة الدوري، في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

من جانبه، ذكر أخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل، ثامر الشهراني، بأن المتوقع حول إصابة بونو، أن تكون آلام خفيفة، مضيفًا أن الإصابة إذا كانت شديدة، لكان يتوقع أن يجري اللاعب فحوصات وآشعة على المنطقة، فيما نوّه بأنه لم يسبق لبونو أن تعرض لإصابة في الكتف.