Al Hilal v Al Sadd: AFC Champions LeagueGetty Images Sport
محمود خالد

أخبار الهلال اليوم | إصابة لبونو "لم يتعرض لها من قبل" .. تفاصيل شكوى الحمدان وشرط ليوناردو من أجل الرحيل!

تعرف على أبرز أخبار نادي الهلال اليوم السبت 7 فبراير 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم السبت الموافق السابع من فبراير 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.

  • Al Hilal v Al Fateh: King's CupGetty Images Sport

    إصابة مفاجئة لبونو .. "لم يتعرض لها من قبل"

    أعلن نادي الهلال، عن غياب الحارس المغربي ياسين بونو، عن التدريبات الجماعية للفريق، مساء اليوم، من أجل الخضوع لجلسة علاجية في منطقة الكتف.

    يأتي ذلك في إطار استعداد الهلال لملاقاة شباب الأهلي، على ملعب راشد، الإثنين، في الجولة السابعة، وقبل الأخيرة، من مرحلة الدوري، في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

    من جانبه، ذكر أخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل، ثامر الشهراني، بأن المتوقع حول إصابة بونو، أن تكون آلام خفيفة، مضيفًا أن الإصابة إذا كانت شديدة، لكان يتوقع أن يجري اللاعب فحوصات وآشعة على المنطقة، فيما نوّه بأنه لم يسبق لبونو أن تعرض لإصابة في الكتف.

  • Al Nassr v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    تفاصيل شكوى الهلال ضد الحمدان

    كشف الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الجماز، عن تفاصيل ما ورد في شكوى الهلال، ضد اللاعب عبد الله الحمدان، الذي انتقل إلى النصر، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع الزعيم، من طرف واحد.

    وقال الجماز، عبر برنامج "ملاعب"، على أثير العربية FM، إن شكوى الهلال، تفيد بأن النصر رفع عقدًا للجنة الاحتراف بتاريخ 4 ديسمبر مع عبد الله الحمدان، ثم رفع خطابًا آخر للاحتراف، يطلب فيه إلغاء العقد، وبعدها أرسل الحمدان خطابًا بفسخ العقد من طرف واحد، إلا أن الهلال لم يشطب اسمه.

    وأضاف الجماز أن الهلال ظل متمسكًا بالحمدان، حتى أسقطته الرابطة، مرجحًا بأن سيناريو النصر مع حارس العروبة رافع الرويلي، قد يتكرر مع عبد الله الحمدان، إذا ما ثبت عدم مشروعية مشاركته، وبالتالي يفقد النصر 3 نقاط، رغم كونه خارج موضوع الشكوى، إذا ما سارت القضية في مسار محكمة التحكيم الرياضي.

  • Al Hilal v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    إنزاجي: لهذا السبب قررت استبعاد ليوناردو

    أكد الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للهلال، أن هناك بعض اللاعبين يعانون من الإرهاق وبقوا في المنزل، مضيفًا أنه قرر اصطحاب الثنائي سايمون بوابري ومحمد قادر ميتي، أما بشأن ماركوس ليوناردو، فإن استبعاده جاء لسبب فني.

    وأضاف إنزاجي، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة الهلال وشباب الأهلي الإماراتي، "من حسن حظي كمدرب في دوري أبطال آسيا، أني لا أعاني من مشكلات في قائمة اللاعبين، ويمكنني استدعاء الجميع بحرية، لأنه في الدوري المحلي، هناك حدود لقوائم الأجانب، لذلك يكون من الصعب عليّ كمدرب، بعد أسبوع من العمل الشاق، أن أترك لاعبًا في المنزل ليس بسبب خيار فني، بل بسبب القيود التنظيمية.

    بعد التضحية به .. ماركوس ليوناردو يفاجئ الهلال بشرطه من أجل الرحيل!

    وكأن قدر ماركوس ليوناردو، أن يكون الضحية الأولى للهلال، عند التفكير في الاستبعاد من القائمة المحلية، كما حدث معه في بداية الموسم، لولا إصابة جواو كانسيلو، ليتجدد الأمر في الفترة الشتوية.

    الهلال بات يمتلك وفرة في قائمة الأجانب، بعدما تعاقد مع أربع صفقات عالمية في الميركاتو الشتوي، بين كريم بنزيما من الاتحاد، سايمون بوابري من نيوم، محمد قادر ميتي من رين، وبابلو ماري من فيورنتينا، في الوقت الذي تُلزم فيه لائحة الاتحاد السعودي، أندية دوري روشن، بقيد 8 لاعبين أجانب فقط فوق السن، ولاعبَين تحت 21 عامًا.

  • Karim Benzema Al-Hilal 2026Getty

    هجوم ضد البلوي بسبب بنزيما وأسرار جديدة وراء رحيله عن الاتحاد

    "تذكر ما فعلته مع سعود عبدالحميد ولا تلعب دور البطولة" .. هجوم على حامد البلوي بعد كيل الاتهامات لإدارة العميد في قضية كريم بنزيما

    الشد والجذب لا يزال قائمًا في الوسط الرياضي السعودي، وهذه المرة طال حامد البلوي؛ المدير التنفيذي السابق لفريق الكرة الأول بنادي الاتحاد، بعد هجومه على مسؤولي العميد والنصر، على خلفية أزمة الثنائي الفرنسي كريم بنزيما والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

    حاربوه بطرق "لا أخلاقية" وغدروا بصاحب الأفضال .. خير الأمير الوليد بن طلال يشهد به النصر والاتحاد والأهلي قبل الهلال!

     "ابشر" .. كلمة إن سمعتها في الوسط الرياضي السعودي، يتبادر إلى ذهنك على الفور رجل واحد، مَن يعد ويفي بوعوده مهما كانت مطالب جماهير الهلال، فإن قالها يعلم الزعماء على الفور أن الخير قادم .. إنه الوليد بن طلال!

    لكن على النقيض بالنظر لموقف منافسيه، فيقولون "ابشر"، بدافع السخرية أو للتلميح لتعرض أنديتهم للظلم مقارنة بما يحدث مع الهلال، خاصةً من ينتمون للنصر، لا يتوانون في هذا الشأن على الإطلاق!

    فبينما يعاني النصر من أزمات داخلية وخارجية وحتى فنية مع تراجع نتائجه في أواخر ديسمبر 2025 وأوائل يناير 2026، وصلت لحد قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإصدار قرار بمنعه من التعاقدات في أواخر العام المنقضي - رُفعت العقوبة بعد ذلك بأيام بعد تصحيح الأخطاء - .. ترك الجمهور وبعض الإعلاميين المنتمين للعالمي كل ذلك وذهبوا لتوجيه نيران ألسنتهم تجاه الأمير الوليد بن طلال.

    الدليل إنستجرام .. أسرار جديدة وراء استغناء الاتحاد عن بنزيما "لا تتعلق بالأموال"!

    كان النجم الفرنسي كريم بنزيما، عنوان الحدث الرئيس في الميركاتو الشتوي، بعدما صنع مفاجأة كبرى، بالانتقال من الاتحاد إلى الهلال.

    وبدعم من الأمير الوليد بن طلال، كشف الهلال عن تعاقده رسميًا مع كريم بنزيما، في صفقة انتقال حر، لمدة عام ونصف، حتى صيف 2027، ما يعني أن النجم الفرنسي قد أنهى العلاقة التعاقدية مع الاتحاد، رغم تبقي "6" شهور في عقده.

    وخطف بنزيما الأضواء، في مباراته الأولى بقميص الهلال، أمام الأخدود، حيث سجل 3 أهداف "هاتريك"، وقاد الزعيم لفوز كاسح بنتيجة (6-0)، ضمن الجولة الحادية والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

  • Al Okhdood v Al Hilal : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 15 انتصارًا مع 5 تعادلات، في 20 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

