الدليل إنستجرام .. أسرار جديدة وراء استغناء الاتحاد عن بنزيما "لا تتعلق بالأموال"!

كان النجم الفرنسي كريم بنزيما، عنوان الحدث الرئيس في الميركاتو الشتوي، بعدما صنع مفاجأة كبرى، بالانتقال من الاتحاد إلى الهلال.

وبدعم من الأمير الوليد بن طلال، كشف الهلال عن تعاقده رسميًا مع كريم بنزيما، في صفقة انتقال حر، لمدة عام ونصف، حتى صيف 2027، ما يعني أن النجم الفرنسي قد أنهى العلاقة التعاقدية مع الاتحاد، رغم تبقي "6" شهور في عقده.

وخطف بنزيما الأضواء، في مباراته الأولى بقميص الهلال، أمام الأخدود، حيث سجل 3 أهداف "هاتريك"، وقاد الزعيم لفوز كاسح بنتيجة (6-0)، ضمن الجولة الحادية والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.