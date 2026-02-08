Goal.com
مباشر
Al Waleed bin Talal GFX GOAL ONLYGOAL AR
زهيرة عادل

حاربوه بطرق "لا أخلاقية" وغدروا بصاحب الأفضال .. خير الأمير الوليد بن طلال يشهد به النصر والاتحاد والأهلي قبل الهلال!

نعود للماضي للتعرف أكثر على الرجل الذي يشكك به البعض حاليًا..

 "ابشر" .. كلمة إن سمعتها في الوسط الرياضي السعودي، يتبادر إلى ذهنك على الفور رجل واحد، مَن يعد ويفي بوعوده مهما كانت مطالب جماهير الهلال، فإن قالها يعلم الزعماء على الفور أن الخير قادم .. إنه الوليد بن طلال!

لكن على النقيض بالنظر لموقف منافسيه، فيقولون "ابشر"، بدافع السخرية أو للتلميح لتعرض أنديتهم للظلم مقارنة بما يحدث مع الهلال، خاصةً من ينتمون للنصر، لا يتوانون في هذا الشأن على الإطلاق!

فبينما يعاني النصر من أزمات داخلية وخارجية وحتى فنية مع تراجع نتائجه في أواخر ديسمبر 2025 وأوائل يناير 2026، وصلت لحد قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإصدار قرار بمنعه من التعاقدات في أواخر العام المنقضي - رُفعت العقوبة بعد ذلك بأيام بعد تصحيح الأخطاء - .. ترك الجمهور وبعض الإعلاميين المنتمين للعالمي كل ذلك وذهبوا لتوجيه نيران ألسنتهم تجاه الأمير الوليد بن طلال.

تهمة؟ أنه فقط يدعم الهلال! .. سبع صفقات أبرمها النادي خلال الميركاتو الشتوي 2026 أشعلت كل هذا الجدل؛ على رأسها بالطبع الفرنسي كريم بنزيما، بجانب محمد قادر ميتي، سايمون بوابري، بابلو ماري، ريان الدوسري، مراد هوساوي وسلطان مندش.

 بعض المشككين يقولون: "الأمير ما هو إلا ستار لحجب مدى تفاوت الدعم بين الأزرق وبقية أندية صندوق الاستثمارات سواء النصر أو الاتحاد أو الأهلي"، وآخرون صعدوا لما هو أبعد من هذا الحد بطرق "لا أخلاقية".

لكن كل هؤلاء نحوا جانبًا أن الرجل يتجهز للاستحواذ على نادي الهلال بشكل كامل، ما يبرر تحركه المكثف خلال شتاء 2026 تحديدًا، لتقوية الصفوف ومن ثم حصد الثمار في النهاية.

ويبدو أن هذا ليس الشيء الوحيد الذي نسوه، بل حتى نسوا ماضي أنديتهم ودعم الأمير الوليد بن طلال لهم حتى في منافسة الهلال .. لذا دعونا نسترجع الماضي في السطور التالية، وأبرز محطات دعمه للنصر، الاتحاد والأهلي في مختلف المناسبات..

  • دعم خزينة النصر في عهد فيصل بن تركي

    في ديسمبر 2013، وباعتباره "داعم أول للرياضة السعودية" حتى رغم هلاليته، تبرع الأمير الوليد بن طلال بمبلغ مالي لخزينة نادي النصر.

    تكفل فهد بن نافل؛ كأحد الرجال المقربين للأمير وقتها ورئيس الهلال السابق، بتسليم التبرع المالي لفيصل بن تركي؛ رئيس نادي النصر آنذاك.

    وعلق وقتها رئيس العالمي: "لا شك الأمير الوليد بن طلال شخصية اعتبارية كبيرة في المملكة، ودعمه للرياضة السعودية دائم ومستمر، وليس للنصر أو الهلال فقط، بل لجميع الأندية، وهذا شيء محفز للجميع. نشكره على دعمه غير المستغرب منه".

    • إعلان

  • سيارات النصر 2014

    حقق النصر لقب دوري عبداللطيف جميل السعودي للمحترفين موسم 2013-2014، حاصدًا 65 نقطة، بعدما انتصر في 20 مباراة، وتعادل في خمس، ولم يخسر سوى لقاء وحيد على مدار المنافسة.

    المنافسة كان حامية مع الهلال، لكن نقطتان فقط حرما الزعيم من حصد اللقب، الذي ذهب للجار في النهاية.

    وفي إطار دعمه لكافة الأندية، أعلن النصر بشكل رسمي حينها، إهداء الوليد بن طلال كافة لاعبي الفريق سيارات، كمكافأة على تحقيق اللقب المحلي.

  • مكافأة دوري 2016 للأهلي

    بعدها بعامين، حان نصيب الأهلي من مكافآت الأمير الوليد بن طلال..

    توج الراقي بطلًا للدوري السعودي موسم 2015-2016، محققًا نجاحًا كبيرًا بـ63 نقطة، متفوقًا بثماني نقاط كاملة على الهلال؛ صاحب الوصافة آنذاك.

    الأهلي حقق الفوز في ذاك الموسم في 19 مباراة، ثم تعادل في ست، فيما خسر لقاء وحيد.

    عطفًا على ذلك، قدم الوليد بن طلال مكافأة مالية للأهلي، كشف عنها حساب النادي الرسمي في أبريل 2016.

  • الأهلي ومكافأة كأس الملك 2016

    استمرارًا مع الدعم المقدم للأهلي من الأمير الوليد بن طلال..

    الراقي توج بطلًا لكأس خادم الحرمين الشريفين 2015-2016، متفوقًا في النهائي على النصر بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

    بعدها بأيام قليلة، كشف الحساب الرسمي لقلعة الكؤوس على منصة "إكس" – تويتر آنذاك – عن تسلم مكافأة مالية لتحقيق الكأس الغالية من الأمير ابن طلال.

  • مكافأة الاتحاد 2017

    استمرارًا مع تسلسل السنوات، حيث عام 2017، لكن هذه المرة المكافأة كانت من نصيب نادي الاتحاد..

    العميد حقق وقتها لقب كأس ولي العهد السعودي، منتصرًا في النهائي أمام النصر بهدف نظيف، في العاشر من مارس 2017.

    بعدها بأيام قليلة، أرسل الأمير الوليد بن طلال مندوبه الخاص، لتسليم إدارة النادي الجداوي مكافأة مالية، كتهنئة على تحقيق اللقب.

  • الموسم الاستثنائي في النصر

    من ينسى الموسم الاستثنائي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (2018-2019)، حيث المنافسة حامية الوطيس بين النصر والهلال على اللقب.

    فاز العالمي باللقب في النهاية برصيد 70 نقطة، متفوقًا بنقطة وحيدة فقط على الهلال، صاحب الوصافة.

    حينها، أعلن ابن طلال عن مكافأة خاصة لنجوم النصر، موجهًا في الوقت ذاته نصيحة للهلال..

    وكتب الأمير آنذاك، عبر حسابه على منصة "إكس" - تويتر سابقًا -: "أهنئ النصر بالفوز بكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأقدم مليون ريال مكافأة للنادي".

    وأضاف: "أنصح الإدارة الجديدة لنادي الهلال بالإعداد والتركيز القوي للموسم القادم!".

  • سوبر النصر 2019

    نستمر في الحديث عن النصر، الذي نذكر اسمه في تسلسل الأحداث هذا للمرة الرابعة، رغم أن المنتمين له هم أول مهاجمي الأمير الوليد بن طلال في الوقت الحالي!

    بعد تحقيق لقب الدوري في الموسم الاستثنائي 2018-2019، حقق العالمي لقب كأس السوبر السعودي في يناير 2020.

    الفوز حينها جاء على حساب التعاون في ركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

    على إثر ذلك، قدم ابن طلال مكافأة مليون ريال لأبطال كأس السوبر.

  • دوري الاتحاد 2023

    الختام مع نادي الاتحاد..

    العميد حقق اللقب المحلي موسم 2022-2023، حاصدًا 72 نقطة، لكن هذه المرة المنافسة لم تكن مع الهلال، بل النصر، الذي جاء وصيفًا بـ67 نقطة. أما الزعيم فاكتفى حينها باحتلال المركز الثالث في جدول الترتيب بـ59 نقطة.

    وكالمعتاد، قدم الأمير مكافأة مالية للنمور، كشف عنها رئيس النادي آنذاك أنمار الحائلي، فيما قدم الأول التهنئة عبر "إكس": "نبارك لنادي الاتحاد تحقيق دوري روشن السعودي لموسم 2022-2023".

0