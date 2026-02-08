Goal.com
Al Hilal v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
محمود خالد

بعد التضحية به .. ماركوس ليوناردو يفاجئ الهلال بشرطه من أجل الرحيل!

هل تؤيد رحيل ماركوس ليوناردو؟

وكأن قدر ماركوس ليوناردو، أن يكون الضحية الأولى للهلال، عند التفكير في الاستبعاد من القائمة المحلية، كما حدث معه في بداية الموسم، لولا إصابة جواو كانسيلو، ليتجدد الأمر في الفترة الشتوية.

الهلال بات يمتلك وفرة في قائمة الأجانب، بعدما تعاقد مع أربع صفقات عالمية في الميركاتو الشتوي، بين كريم بنزيما من الاتحاد، سايمون بوابري من نيوم، محمد قادر ميتي من رين، وبابلو ماري من فيورنتينا، في الوقت الذي تُلزم فيه لائحة الاتحاد السعودي، أندية دوري روشن، بقيد 8 لاعبين أجانب فقط فوق السن، ولاعبَين تحت 21 عامًا.

  • Al Okhdood v Al Hilal : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    أجانب الهلال بعد الميركاتو الشتوي

    وبعد السماح بإعارة جواو كانسيلو إلى برشلونة، وبيع عقد كايو سيزار إلى كورينثيانز، فإن الهلال بات يمتلك 14 لاعبًا أجنبيًا في صفوفه، وهم على النحو التالي..

    * حارس المرمى المغربي ياسين بونو.

    * حارس المرمى الفرنسي ماتيو باتوييه.

    * المدافع التركي يوسف أكتشيشيك.

    * المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي.

    * المدافع الإسباني بابلو ماري.

    * الظهير الفرنيس تيو هيرنانديز.

    * المحور البرتغالي روبن نيفيش.

    * لاعب الوسط الصربي سيرجي سافيتش.

    * صانع الألعاب الفرنسي سايمون بوابري.

    * الجناح البرازيلي مالكوم أوليفيرا.

    * المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز.

    * المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو.

    * المهاجم الفرنسي محمد قادر ميتي.

    * المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

  • Al Hilal v Al Fateh: King's CupGetty Images Sport

    ليوناردو يرفض الاستبعاد محليًا

    وأفاد موقع 365Scores، بأن الإيطالي سيموني إنزاجي، أخطر إدارة الهلال، برغبته في استمرار داروين نونيز، واستبعاد ماركوس ليوناردو من القائمة المحلية.

    وطبقًا لذلك، فإن الإدارة الهلالية تعمل على تخيير ليوناردو بين الموافقة على الاستبعاد من القائمة المحلية، أو الإعارة، فيما أبدى البرازيلي رفضه لفكرة اللعب آسيويًا فقط.

    وجاء قرار إنزاجي من أجل الحفاظ على ليوناردو من الإصابة، تمهيدًا لمحاولة إعارته لأحد الأندية، فيما يبدو اللاعب وكأنه سيصير خارج حسابات المدير الفني الإيطالي، خاصة بعد ضم كريم بنزيما ومحمد قادر ميتي.

    وأبدى المهاجم صاحب الـ22 عامًا، استياءه من قرار إنزاجي بالاستبعاد من القائمة المحلية، خاصة وأن أرقامه تشير إلى مردوده الإيجابي في الملعب، فيما اشترط أنه في حالة الإعارة، يحصل على راتبه كاملًا.

  • فشل رحيله عن الهلال

    وكان ماركوس ليوناردو على أعتاب الرحيل عن الهلال، خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع الميركاتو الشتوي، ورغبة الأندية في الاستفادة من المهاجم البرازيلي الذي تألق في كأس العالم للأندية 2025، وسجل خلالها أربعة أهداف، ليقود الزعيم إلى ربع النهائي، بعد إقصاء مانشستر سيتي من البطولة.

    وكان ليوناردو أحد اللاعبين الذين باتوا على طاولة خيارات أتلتيكو مدريد، إلا أن الصفقة لم تكلل بالنجاح، فيما تعاقد الروخي بلانكوس مع النجم النيجيري أديمولا لوكمان من أتالانتا.

    وارتبط اسم ليوناردو أيضًا، بنادي فلامنجو البرازيلي، فيما أكد الصحفي ماورو سيزار، أن النادي لم يحاول ضم اللاعب، حتى ولو على سبيل الإعارة، لعدة أسباب، بين عدم امتلاكه الخصائص المطلوبة للمهاجم المطلوب من فلامنجو، فضلًا عن تكلفته العالية، مضيفًا أن الحالة الوحيدة التي قد تغير موقف بطل كوبا ليبرتادوريس، من ليوناردو بأن يبدي اللاعب رغبته في تمثيل النادي.

  • Fluminense FC v Al-Hilal: Quarter Final - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    إصابة كانسيلو تعيد الحياة إلى ليوناردو

    وكانت إدارة الهلال قد استقرت على استبعاد ماركوس ليوناردو من القائمة المحلية مع بداية الموسم الرياضي الجاري "2025-2026"، بسبب تخطيه السن الذي يجعله ضمن قائمة الأجانب المواليد، إلا أن الإدارة تراجعت، وقررت قيد اللاعب محليًا، بعد إصابة الظهير البرتغالي جواو كانسيلو.

    وشارك ماركوس ليوناردو في 24 مباراة رسمية، بقميص الهلال، في جميع المسابقات، خلال الموسم الجاري، سجل خلالها 14 هدفًا، منها تسعة في دوري روشن، وثلاثة في دوري أبطال آسيا، وهدفين في كأس خادم الحرمين الشريفين.

    ورغم ذلك، إلا أن ثنائية ماركوس ليوناردو وداروين نونيز قد أثارت استياء الجماهير الهلالية، في الفترة الأخيرة، بسبب ظاهرة إهدار الفرص، الأمر الذي دفع إدارة الزعيم، لتدعيم صفوفه بمهاجمين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية.

  • Al Okhdood v Al Hilal : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 15 انتصارًا مع 5 تعادلات، في 20 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

