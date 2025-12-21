أخبار الهلال اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تفاصيل مواجهات الفريق أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
أخبار الهلال اليوم | محمد الدعيع يكشف تأثير "الأموال" على رفضه عرض النصر .. واستغراب إيطالي من تصرف إنزاجي
سبعة غيابات أمام الشارقة
وصلت بعثة الهلال اليوم الأحد، إلى الإمارات، استعدادًا لمواجهة الشارقة غدًا الإثنين، ضمن الجولة السادسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.
ويغيب عن هذه المباراة سبعة لاعبين دوليين هم: سالم الدوسري، محمد كنو، حسان تمبكتي، ناصر الدوسري، عبدالله الحمدان، نظرًا لانتهائهم مؤخرًا من المشاركة مع المنتخب السعودي في كأس العرب قطر 2025، بجانب المغربي ياسين بونو والسنغالي خاليدو كوليبالي، لاستعدادهم للمشاركة في كأس أمم إفريقيا المغرب 2025.
محمد الدعيع يكشف سر رفضه لعرض النصر
بعد مرور 27 عامًا تقريبًا على الواقعة، كشف محمد الدعيع؛ أسطورة حراسة مرمى الهلال والمنتخب السعودي، كواليس رفضه عرض النصر للتعاقد معه في عام 1999، بينما كان في الطائي.
وأوضح الأخطبوط أن العالمي كان يريد أن يمنحه هو فقط الأموال، فيما يخرج الطائي من الصفقة دون أي استفادة وهو ما دفعه للرفض.
وقال الدعيع خلال تصريحاته لبرنامج "دورينا غير": "عرض الهلال لي كان نفس قيمة عرض النصر، لكن الهلال دفع لي وللطائي، أما النصر فدفع لي فقط، وأنا الطائي أهم شيء عندي، واسألوا نواف بن محمد، فقد قلت له (أنا أريد الهلال)".
واختتم: "وقعت للهلال في خمس دقائق، دون مفاوضات ولا أي شيء".
أخبار الانتقالات
"تعنت وعنجهية وتقليل من شأنه" .. انتقادات حادة لكواليس مفاوضات الهلال مع عبدالله الحمدان
إن كان الهلال مشغولًا بملف تجديد عقد لاعب وسطه البرتغالي روبن نيفيش من بين نجومه الأجانب، فيتصدر ملف المهاجم عبدالله الحمدان قضايا اللاعبين المحليين في النادي، وسط شد وجذب خلف الكواليس.
المهاجم صاحب الـ26 عامًا مرتبط بعقد مع القلعة الزرقاء ينتهي بنهاية يونيو 2026، ما يعني دخوله الفترة الحرة بعد أيام قليلة (في يناير المقبل)، وهو ما يتيح له الرحيل مجانًا في صيف 2026 حال التوقيع لأي نادٍ في الميركاتو الشتوي المقبل.
لكن التقارير الصحفية تتحدث عن اعتراض الحمدان على المقابل المادي المعروض من مسؤولي الهلال عليه، مطالبًا بزيادة قيمته وإلا سيبحث عن فرصة خارج الهلال.
"السعوديون لا يزالوا مهتمين به" .. توقع وجهة برونو فيرنانديش في يناير وكشف البند "الممنوع على الإنجليز"!
مثل النار في الشتاء، كلما خفت وضعنا الحطب ليعود اشتعال اللهب، هكذا هو حال برونو فيرنانديش، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، والأحاديث المستمرة حول العروض السعودية من أجل التعاقد معه.
ورغم إشارة متوسط الميدان البرتغالي، في أكثر من مناسبة، بأنه لا يحبذ فكرة الانتقال إلى دوري روشن السعودي، إلا أن ذلك لم يمنع التقارير الإعلامية، من تأكيد اهتمام أندية المملكة، بالحصول على توقيعه.
استغراب إيطالي من تصرف إنزاجي
كأس السوبر الإيطالي | بعد مزاعم سعيه للصلح .. سيموني إنزاجي يتصرف بغرابة مع بعثة إنتر في الرياض
يبدو أن إقامة النسخة الحالية من كأس السوبر الإيطالي 2025-2026 في العاصمة السعودية "الرياض" - المنقول حصريًا عبر تطبيق "ثمانية"؛ الناقل الحصري لدوري روشن السعودي - بعد أشهر قليلة من رحيل المدير الفني سيموني إنزاجي من إنتر إلى الهلال، من شأنها أن توسع دائرة الخلاف بين المدرب ومسؤولي النيراتزوري.
رغم مزاعم صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" إلا أن سيموني إنزاجي لم يقترب نهائيًا من بعثة إنتر الموجودة في الرياض سواء من قريب أو بعيد، ولم يقم بزيارتها، بحسب ما تؤكد صحيفة "توتو سبورت".
الانتقادات تحاصر رابطة الدوري السعودي
من التوقفات إلى الكفاءة المالية .. رابطة الدوري السعودي في مرمى الانتقادات بين مجاملة النصر واتهام رئيس الهلال!
منذ انطلاق الموسم الجاري من دوري روشن السعودي "2025-2026"، والانتقادات تطارد رابطة المحترفين، من كل جانب، في ظل اتخاذ العديد من القرارات الجدلية، أو وقائع صاحبت المسابقة، تسببت في حالة من التساؤلات.
ولعل قضية النصر الأخيرة، وقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وربطه بقرار جديد من قِبل الرابطة، قد صنع جدلًا واسعًا، ليكتب فصلًا جديدًا من ممارسات الرابطة التي لم تلق قبولًا لدى الجماهير في السعودية.