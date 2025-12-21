يبدو أن إقامة النسخة الحالية من كأس السوبر الإيطالي 2025-2026 في العاصمة السعودية "الرياض" - المنقول حصريًا عبر تطبيق "ثمانية"؛ الناقل الحصري لدوري روشن السعودي - بعد أشهر قليلة من رحيل المدير الفني سيموني إنزاجي من إنتر إلى الهلال، من شأنها أن توسع دائرة الخلاف بين المدرب ومسؤولي النيراتزوري.
كأس السوبر الإيطالي | بعد مزاعم سعيه للصلح .. سيموني إنزاجي يتصرف بغرابة مع بعثة إنتر في الرياض
ما القصة؟
العاصمة السعودية "الرياض" تستضيف حاليًا منافسات كأس السوبر الإيطالي للموسم الجاري 2025-2026، بمشاركة إنتر، ميلان، نابولي وبولونيا.
وبالتزامن مع هذه الاستضافة، زعمت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" أن سيموني إنزاجي تواصل مع إدارة إنتر؛ ناديه السابق، لطلب زيارة بعثة الفريق، بهدف توديع زملائه السابقين، بينما لم تتسن له الفرصة من قبل.
تلك الخطوة أتت بهدف إزالة أي خلاف بين الطرفين، على خلفية إصرار إنزاجي على الرحيل عن النادي الإيطالي بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي (2024-2025) بخماسية ثقيلة أمام باريس سان جيرمان.
وقد اتُهم إنزاجي في إيطاليا والوسط الرياضي للنيراتزوري بأنه تلك الهزيمة الثقيلة أتت على خلفية تركيز المدرب في المفاوضات مع الهلال بدلًا من الاهتمام بالنهائي التاريخي لدوري الأبطال.
لكن .. تصرف غريب من إنزاجي
رغم مزاعم صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" إلا أن سيموني إنزاجي لم يقترب نهائيًا من بعثة إنتر الموجودة في الرياض سواء من قريب أو بعيد، ولم يقم بزيارتها، بحسب ما تؤكد صحيفة "توتو سبورت".
وأكدت "توتو سبورت" أن إنزاجي لم يبادر بزيارة بعثة إنتر سواء يوم الخميس الماضي الذي وصلت به للرياض أو حتى الجمعة؛ اليوم الذي أقيمت به مواجهة بولونيا ضمن نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي.
لكنها إشارت إلى أن تصرف إنزاجي الغريب هذا لم يتضح سببه، ما إذا كان صدفة بريئة ولم يكن مخططًا للقاء بالأساس، أم أن المدرب تعمد ذلك لعدم تأثير على اللاعبين خلال مشوار السوبر، أو ربما لأي سبب آخر، غير معلوم حتى الآن.
قطبا ميلان يودعان السوبر
على كل حال، إقامة إنتر في الرياض لم تطل بالأساس، حيث ودع الفريق كأس السوبر الإيطالي 2025-2026 من دور نصف النهائي بالهزيمة أمام بولونيا.
المباراة أقيمت أول أمس الجمعة، وشهد وقتها الأصلي التعادل الإيجابي بهدف لكل من إنتر وبولونيا، قبل أن يتفوق الأخير في ركلات الترجيح بنتيجة ().
في الإطار نفسه، وقبلها بـ24 ساعة، كان ميلان قد سبق جارة بوداع السوبر، حيث تلقى الهزيمة أمام نابولي بثنائية نظيفة.
ومن المقرر أن يلتقي نابولي ببولونيا على استاد الأول بارك الخاص بنادي النصر، غدًا الإثنين، حيث نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025-2026.
مسيرة إنزاجي مع إنتر
صاحب الـ49 عامًا كان قد بدأ مسيرته التدريبية في نادي لاتسيو من 2010 وحتى عام 2021، تدرج خلالها في الفئات السنية الناشئين، تحت 17 وتحت 19 عامًا، قبل التصعيد لقيادة الفريق الأول في يوليو 2016.
وبعد خمسة أعوام مع الفريق الأول للاتسيو، انتقل إنزاجي لقيادة إنتر في يوليو 2021، وحتى يونيو 2025..
خلال تلك الفترة خاض النيراتزوري 217 مباراة، سجل فاز في 141 منها، وتعادل 41 مرة، فيما خسر 35 لقاء.
فيما حقق إنتر تحت قيادة إنزاجي لقبي كأس إيطاليا (2021-22) و(2022-23)، وثلاثة ألقاب من كأس السوبر الإيطالي بين موسمي 2021-22 و2023-24.
لكن ختامه لم يكن مسكًا، حيث خسر إنتر الدوري الإيطالي 2024-2025 مع إنزاجي متأخرًا بنقطة وحيدة عن نابولي "البطل"، وكذلك خسر نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم ذاته أمام باريس سان جيرمان (5-0).
إنزاجي مع الهلال
على الرغم من البداية غير المستقرة للهلال في مستهل موسم 2026/2025، فإن الفريق يعيش حاليًا فترة من التألق اللافت تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، إذ يواصل الأزرق سلسلة نتائجه المميزة على مختلف الأصعدة؛ سواء في دوري روشن السعودي، أو كأس خادم الحرمين الشريفين، أو دوري أبطال آسيا للنخبة.
وفي آخر محطاته المحلية، نجح الهلال في تحقيق فوز جديد على حساب الفتح بنتيجة 2-1، بعدما سجل كل من داروين نونيز وروبن نيفيش هدفي "الزعيم"، في حين تقدم الفتح أولًا عبر مراد باتنا. وشهدت المباراة طرد لاعب الهلال ناصر الدوسري في الدقائق الأخيرة، دون أن يؤثر ذلك على قدرة الفريق في حسم المواجهة.
وبهذا الانتصار، رفع الهلال حصيلته إلى 7 انتصارات مقابل تعادلين خلال أول 9 جولات من دوري روشن السعودي للمحترفين، ليواصل مطاردته لقمة الترتيب، حيث يبتعد بفارق 4 نقاط عن النصر صاحب العلامة الكاملة بـ27 نقطة.
قاريًا، يقدم الهلال أداءً قويًا في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد أن حقق العلامة الكاملة في أول 5 جولات من مرحلة الدوري، مسجلًا سلسلة انتصارات تعكس تفوقه الفني وتماسكه التكتيكي، وقد آخر آخر انتصاراته على حساب الشرطة العراقي بأربعة أهداف دون رد في ملعبه المملكة أرينا.
كما ضمن الهلال تأهله إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد تخطيه الفتح في دور الـ8 بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وقد أوقعته القرعة في مواجهة صعبة في المربع الذهبي أمام الأهلي، وستقام المواجهة في ملعب الإنماء بجدة.
ولم تكن انطلاقة إنزاجي تقليدية مع الهلال؛ إذ تولى المهمة عبر بوابة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي، حيث قاد الأزرق لربع النهائي، وحقق نتائج لافتة أبرزها التعادل التاريخي مع ريال مدريد، والفوز على مانشستر سيتي.