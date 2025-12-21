كأس السوبر الإيطالي | بعد مزاعم سعيه للصلح .. سيموني إنزاجي يتصرف بغرابة مع بعثة إنتر في الرياض

العاصمة السعودية "الرياض" تستضيف حاليًا منافسات كأس السوبر الإيطالي للموسم الجاري 2025-2026، بمشاركة إنتر، ميلان، نابولي وبولونيا.

وبالتزامن مع هذه الاستضافة، زعمت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" أن سيموني إنزاجي تواصل مع إدارة إنتر؛ ناديه السابق، لطلب زيارة بعثة الفريق، بهدف توديع زملائه السابقين، بينما لم تتسن له الفرصة من قبل.

تلك الخطوة أتت بهدف إزالة أي خلاف بين الطرفين، على خلفية إصرار إنزاجي على الرحيل عن النادي الإيطالي بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي (2024-2025) بخماسية ثقيلة أمام باريس سان جيرمان.

وقد اتُهم إنزاجي في إيطاليا والوسط الرياضي للنيراتزوري بأنه تلك الهزيمة الثقيلة أتت على خلفية تركيز المدرب في المفاوضات مع الهلال بدلًا من الاهتمام بالنهائي التاريخي لدوري الأبطال.

